Лауреатом премии «Мой ласковый и нужный зверь» стал пес Донбасс

В номинации «В ответе за тех…», где на победу претендовал 41 кандидат из 30 субъектов РФ, а также из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Приднестровья, жюри определило двух лауреатов. Первое место взяла сельский ветеринар из Кемеровской области Татьяна Городкова. За сорок лет непрерывного стажа она спасла тысячи буренок, лошадей, собак и кошек. Также золото у волонтеров отряда «Щенячий патруль» из Казани, дающих шанс на вторую жизнь собакам и кошкам из зоны СВО.