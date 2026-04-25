Лауреатом премии «Мой ласковый и нужный зверь» стал пес Донбасс

КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Церемония награждения победителей седьмого сезона международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» прошла в Зеленоградске Калининградской области. Лауреатом сезона стал пес-воин Донбасс, закрывший собой шестерых бойцов во время атаки вражеского дрона, сообщили на сайте проекта.
«В субботу 25 апреля в Зеленоградске на экоплощадке “Зеленый кот” состоялась церемония награждения победителей седьмого сезона международной премии “Мой ласковый и нужный зверь”. В номинации “Братья наши” на победу претендовали 27 кандидатов из 15 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Таиланда, Швейцарии, Танзании и Китая. Лауреатом сезона по единодушному решению арбитров стал пес-воин Донбасс, закрывший собой шестерых бойцов во время атаки вражеского дрона», — сказано в сообщении.
Серебро взяли белорусский спасатель лабрадор Дарк, на счету которого девять спасенных жизней в разных уголках планеты, а также кошка Вижа из ДНР, ставшая звездой московской сцены. Дипломами за третье место награждены доберман Ренье из Ленинградской области, который погиб, защищая хозяина от вооруженного преступника, а также лайка-полуволк Пуля из Ростова-на-Дону, не раз спасавшая на передовой своего хозяина и российских бойцов.
В номинации «В ответе за тех…», где на победу претендовал 41 кандидат из 30 субъектов РФ, а также из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Приднестровья, жюри определило двух лауреатов. Первое место взяла сельский ветеринар из Кемеровской области Татьяна Городкова. За сорок лет непрерывного стажа она спасла тысячи буренок, лошадей, собак и кошек. Также золото у волонтеров отряда «Щенячий патруль» из Казани, дающих шанс на вторую жизнь собакам и кошкам из зоны СВО.
Серебро досталось рыболову-любителю из Новосибирской области Илье Зайцеву, вызволившему из беды табунок обреченных на смерть косуль. Третье место присуждено волонтерам Mehr va Oqibat из Узбекистана, спасшим с бойни несколько десятков собак, чье мясо продавали живодеры.
Также призы вручили кандидатам, которых в ходе пятинедельного марафона выбрали интернет-пользователи. Кубки «Народных героев» достались лабрадору Дарку и монахине Задонского Рождество-Богородицкого монастыря Липецкой области матушке Арсении, ставшей автором благотворительного проекта «Монастырские кошки».
О премии.
Премия «Мой ласковый и нужный зверь» была учреждена в 2019 году в Зеленоградске. Ее цель — выразить дань признания героям из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки, а также людям, которые наиболее отличились в деле защиты животного мира.