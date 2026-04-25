Как изменится стоимость доллара к лету: эксперт дал прогноз

Стоимость доллара, которая в последние дни заметно снизилась, может вернуться к 80 рублям уже к концу весны. Таким мнением поделился в разговоре с изданием «РИАМО» специалист по фондовому рынку Михаил Зельцер.
— С мая Минфин анонсировал возобновление бюджетного правила, а ключевая ставка продолжает снижаться — эти драйверы будут способствовать восстановлению курсов. К лету доллар может вернуться к 80 рублям, — считает специалист.
Эксперт также назвал основные факторы укрепления рубля: это низкий спрос на валюту, а также обильное предложение валюты от экспортеров на фоне дорогого сырья.
«Известия» отметили, что рубль в ближайшие годы действительно может оставаться относительно крепким. Однако такая ситуация не будет постоянной и линейной. Речь идет не о вечном курсе в 70 рублей за доллар, а о том, что он может быть крепче уровней, к которым за последние годы привык рынок.