Врач перечислила главные риски развития рака кишечника

На развитие рака кишечника может повлиять наследственность, если случаи болезни были в семье, а также образ жизни самого пациента. Об этом заявила в беседе с «РИАМО» гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.
— Есть вещи, на которые человек повлиять не может: генетика, возраст, наличие серьезных заболеваний кишечника. Но и образ жизни играет заметную роль: курение, алкоголь, лишний вес, диабет, питание с перекосом в сторону переработанного мяса и дефицита клетчатки, — перечислила медик.
Врач напомнила, что выявить заболевание на ранних стадиях можно при помощи скрининга, проходить исследование рекомендуется всем после 40 лет.
«Москва 24» рассказала, что рак — это сбой программы организма с возрастом, когда иммунная система перестает контролировать мутировавшие клетки. Стимулировать это могут исходные генетические проблемы, например наследуемые мутации, повышающие риск рака молочной железы и яичников почти до 100%. Основные факторы — внешняя среда и фоновое здоровье. Кроме того, огромный процент среди рисков занимают хронические воспалительные процессы, возникающие из-за поведенческих характеристик.