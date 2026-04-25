Бегает, дерется и танцует: робота-гуманоида за 5,5 миллиона продают в Москве

В Москве выставили на продажу робота-гуманоида за 5,5 миллиона рублей. Об этом пишет News.ru.
По данным источника, робот из авиационного магниево-алюминиевого сплава ростом 173 сантиметра и весом до 85 килограммов умеет бегать со скоростью до трех метров в секунду, танцевать и выполнять разные силовые трюки. Помимо этого, гуманоид имеет LiDAR, бинокуляры и камеры, а непрерывно работать может до пяти часов.
По словам продавца, этот робот подойдет как для бизнеса, так и для исследований, сообщается в публикации.
Ранее в Пекине прошел полумарафон с участием гуманоидных роботов, где три автономных робота «Молния» заняли призовые места. Их результаты превзошли мировой рекорд человека на дистанции 21,1 километра.
