Бегает, дерется и танцует: робота-гуманоида за 5,5 миллиона продают в Москве

По данным источника, робот из авиационного магниево-алюминиевого сплава ростом 173 сантиметра и весом до 85 килограммов умеет бегать со скоростью до трех метров в секунду, танцевать и выполнять разные силовые трюки. Помимо этого, гуманоид имеет LiDAR, бинокуляры и камеры, а непрерывно работать может до пяти часов.