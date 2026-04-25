«Крылья Советов» прервали 6-матчевую серию без побед, обыграв «Локомотив»

Таким образом прервалась трёхматчевая беспроигрышная серия железнодорожников в чемпионате, которая состояла из двух ничьих и одной победы. Для самарцев же этот успех стал первым под руководством и. о. главного тренера Сергея Булатова и прервал их неудачную серию (три поражения и три ничьи). Напомним, Булатов сменил на посту Магомеда Адиева, который покинул команду 1 апреля.