«Крылья Советов» прервали 6-матчевую серию без побед, обыграв «Локомотив»

Таким образом прервалась трёхматчевая беспроигрышная серия железнодорожников в чемпионате, которая состояла из двух ничьих и одной победы. Для самарцев же этот успех стал первым под руководством и. о. главного тренера Сергея Булатова и прервал их неудачную серию (три поражения и три ничьи). Напомним, Булатов сменил на посту Магомеда Адиева, который покинул команду 1 апреля.
В турнирной таблице «Локомотив» с 49 очками остаётся на третьей строчке. «Крылья Советов» набрали 26 баллов и поднялись на 12-е место.
Ранее «Краснодар» победил московский «Спартак» в игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Москве завершился победой южан — 2:1. Гости набрали 57 очков и вышли на первое место, опережая «Зенит» на одно очко (петербуржцы сыграли 0:0 с «Локомотивом»). «Спартак» с 45 очками остался пятым.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.