Четвёртый матч без побед: армейцы потеряли важные очки в Казани

В центральном матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА и казанский «Рубин» не смогли выявить сильнейшего, разойдясь нулевой ничьей. Встреча на поле в Казани, как сообщает ТАСС, завершилась со счётом 0:0, при этом обе команды продемонстрировали плотную игру в обороне, которая так и не привела к забитым мячам. Для столичных армейцев этот результат стал четвёртым подряд в чемпионате без побед, причём три из этих четырёх матчей завершились именно ничейными исходами.
Казанский клуб, напротив, может записать себе в актив очередное достижение — беспроигрышная серия «Рубина» в РПЛ достигла уже восьми встреч. За этот отрезок команда одержала четыре победы и четыре раза сыграла вничью, что позволило ей закрепиться в середине турнирной таблицы и чувствовать себя уверенно перед заключительными турами. Такая стабильность выглядит особенно впечатляюще на фоне неудач прямого конкурента из Москвы.
После 27 сыгранных матчей ЦСКА имеет в своём активе 45 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, тогда как «Рубин» с 39 баллами располагается на седьмой позиции. Отставание от зоны еврокубков и неудачная серия создают серьёзное давление на подопечных Фабио Челестини перед решающим отрезком сезона.
Уже в следующем туре красно-синим предстоит серьёзная проверка на прочность — 2 мая на своём поле они примут действующего чемпиона, петербургский «Зенит». Казанцы в тот же день отправятся в выездное противостояние с калининградской «Балтикой», где постараются продлить свою впечатляющую восьмиматчевую серию без поражений. Оба клуба подходят к этим играм с разным психологическим настроем, но с одинаково высокими амбициями на финише чемпионата.
Известный футболист умер прямо на поле во время игры.