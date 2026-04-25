Четвёртый матч без побед: армейцы потеряли важные очки в Казани

В центральном матче 27-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА и казанский «Рубин» не смогли выявить сильнейшего, разойдясь нулевой ничьей. Встреча на поле в Казани, как сообщает ТАСС, завершилась со счётом 0:0, при этом обе команды продемонстрировали плотную игру в обороне, которая так и не привела к забитым мячам. Для столичных армейцев этот результат стал четвёртым подряд в чемпионате без побед, причём три из этих четырёх матчей завершились именно ничейными исходами.