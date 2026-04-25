Убийство 45-летней давности раскрыли в США благодаря авторам блога о криминале

В американском штате Луизиана благодаря авторам блога о криминале удалось раскрыть убийство несовершеннолетней девушки, совершенное около 45 лет назад. Подробности истории приводит Associated Press.
По данным источника, полиция предъявила обвинения в изнасиловании и убийстве четырем мужчинам в возрасте старше 60 лет. Речь идет о деле 1982 года, когда в лесах прихода Сент-Таммани, примерно в 48 километрах к северу от Нового Орлеана, была убита 16-летняя Роксанна Шарп. Расследование тогда осложнялось отсутствием доказательств и свидетелей.
В прошлом году следователи обратились к медиакомпании с просьбой выпустить подкаст о деле. Шестисерийный проект вызвал общественный резонанс, после чего в полицию начали поступать свидетельские сообщения, позволившие восстановить обстоятельства произошедшего и круг общения девушки в последние дни жизни.
По словам представителя полиции Марка Гремиллиона, показания помогли установить, где и с кем находилась Шарп перед гибелью. Обвинения предъявлены Перри Уэйну Тейлору, Дарреллу Дину Спеллу, Карлосу Куперу и Билли Уильямсу-младшему. Купер и Тейлор уже отбывают наказание по другим делам, а Уильямс и Спелл были арестованы недавно.
Ранее в преступлении признавался серийный убийца Генри Лукас, однако позже он отказался от своих показаний, а его причастность была опровергнута другими доказательствами, уточняет агентство.
