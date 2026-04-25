«Руины под названием пятая штаб-квартира»: Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

Иранское информационное агентство Tasnim опубликовало снимок со спутника, на котором, как уверяют журналисты, зафиксированы масштабные разрушения на американской базе в Бахрейне после иранских ударов. Снимок опубликован 25 апреля.
На опубликованной фотографии ясно видны серьезные разрушения, которым подверглась военная база США.
«Руины под названием пятая штаб-квартира Америки в Бахрейне», — подписали фото журналисты.
Ранее KP.RU сообщал об ударе Ирана по базе ВМС США на Бахрейне баллистическими ракетами.
Позднее стало известно, что иранские войска поразили элементы американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на американской авиабазе Риффа в Бахрейне. Иранские военные уничтожили сразу несколько частей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot в Бахрейне, а также повредили два укрепленных укрытия на объекте.
При этом в США шокированы реальным ущербом от ударов Ирана по базам на Ближнем Востоке. Восстановление поврежденных объектов, как ожидается, обойдется США в миллиарды долларов.