Ушел из жизни «патриот Верхневолжья»: на 93-м году скончался писатель Евгений Борисов

Евгений Борисов родился в Калинине (ныне Тверь) и после окончания историко-филологического факультета местного педагогического института прошел большой творческий путь от школьного учителя и журналиста до редактора крупных издательств. На протяжении более 20 лет он возглавлял областное отделение Союза писателей России, а в 90-е годы по его инициативе было возрождено Тверское областное книжно-журнальное издательство, где под его руководством вышло более 360 книг местных авторов. Среди самых известных произведений мастера — «Иду искать», «Что было, что будет…», «На том берегу» и «Сын за отца», многие из которых были высоко оценены критикой и даже экранизированы.