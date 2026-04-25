Ушел из жизни «патриот Верхневолжья»: на 93-м году скончался писатель Евгений Борисов

На 93-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный российский писатель, заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Тверской области Евгений Иванович Борисов. Официальное сообщение о смерти классика тверской литературы распространила пресс-служба правительства региона. Глава Тверской области Виталий Королёв уже выступил с обращением, назвав уход Борисова невосполнимой утратой для всей культурной общественности Верхневолжья.
Глава региона отметил, что Евгений Иванович был истинным представителем российской интеллигенции, творившим в лучших традициях русской классической, советской и современной литературы. «Он давал дорогу молодым и одаренным, оставаясь строгим критиком по отношению к себе. Евгений Иванович Борисов — писатель, патриот, человек выдающихся личных качеств навсегда останется жить в наших сердцах и в истории Тверской области», — приводятся слова Виталия Королёва в официальном релизе.
Евгений Борисов родился в Калинине (ныне Тверь) и после окончания историко-филологического факультета местного педагогического института прошел большой творческий путь от школьного учителя и журналиста до редактора крупных издательств. На протяжении более 20 лет он возглавлял областное отделение Союза писателей России, а в 90-е годы по его инициативе было возрождено Тверское областное книжно-журнальное издательство, где под его руководством вышло более 360 книг местных авторов. Среди самых известных произведений мастера — «Иду искать», «Что было, что будет…», «На том берегу» и «Сын за отца», многие из которых были высоко оценены критикой и даже экранизированы.
За свой многолетний труд Евгений Иванович был удостоен множества наград, включая медаль Пушкина, премию Губернатора Тверской области, а также почетный знак «Крест святого Михаила Тверского». Прощание с выдающимся литератором и наставником состоится в ближайший понедельник, 27 апреля. Гражданская панихида пройдет с 13:20 до 14:20 в тверском Дворце культуры «Химволокно», расположенном на площади Гагарина. Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисова.