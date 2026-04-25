Уровень поддержки партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ достиг рекордных показателей, составив 28%. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на результаты опроса института INSA.
«Альтернатива для Германии» приобрела один процентный пункт и теперь (показатель — прим. ред.) составляет 28%. Больше, чем когда-либо ранее в воскресном опросе INSA", — говорится в материале.
Согласно статье, теперь отрыв АдГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет 4%. В опросе приняли участие более 1200 респондентов.
Ранее KP.RU сообщал, что депутат Европарламента от партии АдГ Зигберт Дрезе раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за поддержки Украины. Он подчеркнул, что действующее правительство страны тратит деньги налогоплательщиков на насквозь коррумпированную страну.