В Калмыкии фестиваль тюльпанов завершился концертом артистов проекта «Звук Евразии»

Программа включала концертные, спортивно-развлекательные мероприятия, массовые занятия на открытом воздухе — практики, медитации, йогу и танцевальные тренировки. Впервые в Элисте прошел карнавал тюльпанов, состоялись поэтические фестивали, пленэр, спектакли, концерты, выставки и кинопоказы. В рамках гастрофестиваля в экопарке «Марко Поло» также состоялось шоу с участием известных поваров из Калмыкии, Бурятии и Тувы, которые представили блюда своих национальных кухонь. Ежегодно он привлекает тысячи туристов из России и других стран и создает благоприятные условия для местных производителей.