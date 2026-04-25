В Калмыкии фестиваль тюльпанов завершился концертом артистов проекта «Звук Евразии»

ЭЛИСТА, 25 апреля. /ТАСС/. Фестиваль тюльпанов, который является визитной карточкой Калмыкии, знакомящей туристов с культурой и традициями калмыцкого народа, завершился в субботу на площади Победы Элисты большим концертом всероссийского проекта «Звук Евразии». Выступления лучших представителей современной этнической сцены России собрали сотни жителей и гостей региона, сообщили ТАСС в пресс-службе республики.
«Фестиваль тюльпанов, мотив которого — донести любовь и уважение к обычаям своего народа, бережное отношение к природе, подошел к концу. С 4 апреля Калмыкия была одной большой фестивальной площадкой с насыщенной программой, которая позволяла интересно проводить в регионе время всей семьей. И сегодня фестиваль завершается ярким событием — концертом с участием артистов масштабного всероссийского проекта “Звук Евразии”, представителей современной этнической сцены России», — сказали в пресс-службе.
На пощади Победы выступили группы Hagrin (Калмыкия), Шып лий (Республика Марий Эл), VetkaFolk (Москва) и «Мерема» (Мордовия). Эти коллективы разные, но они переосмысливают традиционную культуру и делают ее современной. Концерт победителей фестиваля «Звук Евразии» разных лет в Элисте стал для республики знаковым событием в Год единства народов России, подтверждающим, что язык музыки понятен всем, служит укреплением дружбы, сохраняет культурное многообразие страны.
«Смысл проекта “Звук Евразии” в том, чтобы у эстрады нашей многонациональной страны появился собственный голос, основанный на музыкальной культуре народов России. Один из самых ярких коллективов проекта живет именно в Калмыкии, и нам хотелось, чтобы участники из других регионов увидели эту самобытную республику, абсолютно уникальную в плане культуры, религии, природы», — сказала автор проекта, президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России Маргарита Лянге.
Глава региона Бату Хасиков отметил, в Калмыкии планируется организовывать фестивали межэтнической направленности. Республика входит в число регионов-лидеров по межконфессиональной гармонизации в обществе. Организация подобных проектов будет способствовать росту интереса к самобытному региону и станет важной частью фестиваля тюльпанов.
О программе фестиваля.
Фестиваль тюльпанов акцентирует внимание людей на необходимости сохранения уникальных краснокнижных тюльпанов Геснера-Шренка. Гостям демонстрировали не только яркие степные пейзажи, для них подготовили насыщенную программу. В целом участниками мероприятий фестиваля тюльпанов, который проводится в республике в течение месяца с 2022 года, в этом году стали более 400 артистов.
Программа включала концертные, спортивно-развлекательные мероприятия, массовые занятия на открытом воздухе — практики, медитации, йогу и танцевальные тренировки. Впервые в Элисте прошел карнавал тюльпанов, состоялись поэтические фестивали, пленэр, спектакли, концерты, выставки и кинопоказы. В рамках гастрофестиваля в экопарке «Марко Поло» также состоялось шоу с участием известных поваров из Калмыкии, Бурятии и Тувы, которые представили блюда своих национальных кухонь. Ежегодно он привлекает тысячи туристов из России и других стран и создает благоприятные условия для местных производителей.