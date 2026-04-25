Депутат Смолин: некоторые выпускники могут поступить в вуз без ЕГЭ в этом году

Некоторые выпускники в 2026 году смогут не сдавать ЕГЭ, речь идет о школьниках, которые проживают в приграничных территориях. При этом, ребята смогут поступить в вуз. Об этом рассказал изданию «Абзац» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
— Сейчас правом пользуются ребята в новых регионах Российской Федерации и в приграничных регионах: Курской, Белгородской, Ростовской областях. Причем, если вы не сдавали ЕГЭ и живете в этих регионах, вы имеете право и в высшие учебные заведения поступать по внутренним экзаменам, — сказал депутат.
Специалист добавил, что поддерживает данное решение, а также выступает за то, что система должна распространяться на школьников по всей стране.
KP.RU сообщил, что отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется. Несмотря на критику действующая система ЕГЭ обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов и прозрачность отбора в вузы. Экзаменационная форма оценки знаний остается распространенной практикой во всем мире.