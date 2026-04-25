Кейт Миддлтон повторила образ Елизаветы II в Лондоне

Ранее сообщалось, что немецкая компания по производству игрушек Steiff создала плюшевого мишку в образе Елизаветы II к ее 100-летию. Игрушку выпустили ограниченным тиражом в 4,9 экземпляров. Компания вдохновлялась образом Елизаветы II, в котором она появилась на Королевском Кубке Виндзора в 2021 году.