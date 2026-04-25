Стали известны три главные уловки кибермошенников

Кибермошенники чаще всего используют три главные уловки, их назвал в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров.
— Фишинговые письма и звонки обычно строятся на трех уловках. Первая — это срочность, вторая — когда оказывают давление и третье — это просьба назвать код, пароль, данные карты или установить специальное приложение, — отметил специалист.
Он добавил, что даже использование одной из этих уловок может говорить о том, что на связи мошенник. И лучшее, что можно сделать в такой ситуации — прекратить диалог и не отвечать на вопросы.
«Москва 24» предупредила, что злоумышленники начали подменять QR-коды на прокатной технике — наклеивают свои стикеры поверх оригинальных кодов. Потенциальная жертва, которая хочет взять самокат или велосипед, сканирует чужой код и попадает на фишинговый сайт. Там человека просят ввести данные банковской карты якобы для оплаты аренды. В итоге деньги уходят мошенникам.