Невролог развеяла мифы о борьбе с бессонницей

Алкоголь катастрофически ухудшает качество сна.

Источник: Комсомольская правда

Часто в борьбе с бессонницей россияне пользуются нерабочими методами, например, принимают алкоголь или специальные препараты. О вредных советах для сна рассказала в беседе с «РИАМО» врач-невролог Юлия Прокофьева.

— Алкоголь катастрофически ухудшает качество сна. Он подавляет фазу быстрого сна. А мелатонин эффективен только при смене часовых поясов или сдвиге циркадных ритмов. Причем эффективна исключительно пролонгированная форма мелатонина, — объяснила доктор.

Врач добавила, что далеко не всем подойдет и принятая норма сна — 8 часов. Некоторым людям требуется больше времени, другим меньше, а значит следует ориентироваться не на время, а на самочувствие.

Телеканал «Царьград» сообщил, что многие люди неправильно понимают, что такое бессонница. Распространенное заблуждение заключается в том, что люди думают, будто бессонница — это когда смотришь в потолок и совсем не спишь. На самом деле о проблемах со сном нужно судить не по количеству часов без сна, а по самочувствию человека на следующий день.