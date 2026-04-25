Невролог развеяла мифы о борьбе с бессонницей

Часто в борьбе с бессонницей россияне пользуются нерабочими методами, например, принимают алкоголь или специальные препараты. О вредных советах для сна рассказала в беседе с «РИАМО» врач-невролог Юлия Прокофьева.
— Алкоголь катастрофически ухудшает качество сна. Он подавляет фазу быстрого сна. А мелатонин эффективен только при смене часовых поясов или сдвиге циркадных ритмов. Причем эффективна исключительно пролонгированная форма мелатонина, — объяснила доктор.
Врач добавила, что далеко не всем подойдет и принятая норма сна — 8 часов. Некоторым людям требуется больше времени, другим меньше, а значит следует ориентироваться не на время, а на самочувствие.
Телеканал «Царьград» сообщил, что многие люди неправильно понимают, что такое бессонница. Распространенное заблуждение заключается в том, что люди думают, будто бессонница — это когда смотришь в потолок и совсем не спишь. На самом деле о проблемах со сном нужно судить не по количеству часов без сна, а по самочувствию человека на следующий день.