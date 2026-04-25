Психолог дала советы по адаптации ребенка к детскому саду

Адаптация ребенка к детсаду должна проходить постепенно. Чтобы помочь малышу, родителям важно соблюдать режим дня даже в выходные, а также готовить еду, похожую на ту, что предлагают в детском учреждении. Такие советы озвучила в беседе с «РИАМО» педагог-психолог Ольга Нилова.
— Можно заранее, перед тем как пойти в сад, изучить меню и начать готовить такие же блюда дома. Например, такие вещи, как запеканка, не все дома готовят, а если начать готовить, ребенку в саду будет проще, — считает психолог.
Эксперт отметила, что завтрак, обед, полдник и ужин дома должны быть в то же время, что и в детском садике. А перед уходом из дома малышу не следует завтракать — тогда в саду он будет есть с аппетитом.
360.ru рекомендовал родителям отдавать ребенка в детский садик после трех лет. Именно в этом возрасте адаптация к новому месту пройдет успешно. Кроме того, для благополучного привыкания перед садиком ребенка следует научить складывать свои вещи, мыть руки и пользоваться столовыми приборами.