Плазма летит к Земле: После вспышек на Солнце 25 апреля возможны магнитные бури

Ранее учёный предупредил об астероидах-невидимках, которые реально опасны для Земли. Такие объекты приближаются со стороны Солнца и их трудно обнаружить наземными средствами — как Челябинский метеорит. По словам специалиста, столкновения с подобными телами случаются несколько раз за столетие.