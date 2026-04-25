Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плазма летит к Земле: После вспышек на Солнце 25 апреля возможны магнитные бури

На Солнце в субботу произошли две сильные вспышки. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Источник: Life.ru

Первое событие зафиксировали 25 апреля в 10:59 по московскому времени. В группе пятен 4423 зарегистрировали вспышку класса М1.3. Она продлилась 7 минут.

Вторая вспышка произошла в 17:30. В группе пятен 4424 зафиксировали вспышку класса М1.1. Её продолжительность составила 10 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения. Всего есть пять классов: A, B, C, M и X. Самый мощный — класс X. Вспышка класса М относится к сильным событиям.

Такие явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, облака плазмы провоцируют магнитные бури.

Ранее учёный предупредил об астероидах-невидимках, которые реально опасны для Земли. Такие объекты приближаются со стороны Солнца и их трудно обнаружить наземными средствами — как Челябинский метеорит. По словам специалиста, столкновения с подобными телами случаются несколько раз за столетие.

