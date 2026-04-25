Психолог Панфилова заявила о связи одиночества и развития невроза

Одинокая жизнь может привести к проблемам с ментальным здоровьем, таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Абзац» поделилась психолог Наталья Панфилова.
— Человек же социальное существо. Если будет расти количество одиноких людей, то будет расти и количество разных пограничных состояний, неврозов и прочего, — считает специалист.
По словам эксперта, важно создавать программы, которые бы помогли людям, оказавшимися в одиночестве. Речь может идти, например, о пожилых людях, которые вынужденно остались без семьи или лишились привычного круга общения.
Ранее KP.RU отметил, что чаще всего угнетающее ощущение одиночества бывает у людей с повышенным уровнем тревожности. Они могут работать в коллективе, иметь семью, но чувствовать себя одинокими. Иногда такое ощущение появляется у абсолютно здоровых людей. Если оно преходящее, это нормально. Если же начинает причинять сильное беспокойство, то следует принимать меры.