В конкурсе недели моды «Донмод» победили дизайнеры из Донецка, Иванова и Симферополя

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Коллекции дизайнеров ДНР, Ивановской области и Крыма признаны лучшими в номинациях межрегионального конкурса «Мода. Возрождение» в рамках I Донецкой недели моды «Донмод», сообщили ТАСС организаторы фестиваля.
«В номинации “Промышленная коллекция” лучшей признана коллекция “Мезень” Татьяны Овчинниковой из Иванова, среди студенческих работ победили “Подмосковные вечера” Людмилы Антипенко из Донецкого торгового университета, лучшей в стиле милитари стала коллекция “Выход в космос” Ольги Прохоровой и Кристины Троицкой из Симферополя, в номинации “Дизайнерская коллекция” победила коллекция “Выше гор только любовь” Елены Ковальчук и Виктории Короленко из Донецка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специального приза удостоены Олеся Буланова из Донецка, представившая свадебную коллекцию «Первое дыхание весны», и Екатерина Романенко из Луганска с коллекцией «Русский стиль», разработанной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Победители и призеры разделили призовые 1,5 млн рублей. Всего в конкурсе участвовало около 40 дизайнеров.
Первая в Донбассе неделя моды «Донмод» началась 21 апреля и продлится до 26 апреля на площадках в Донецке и Мариуполе. В программе — бизнес-завтраки и бизнес-игры, экскурсии на производства, форум и круглый стол о брендах и социальных инициативах, модные показы, семинары и мастер-классы. Главное событие — межрегиональный конкурс дизайнеров «Мода. Возрождение». Мероприятие проходит по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
