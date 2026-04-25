В конкурсе недели моды «Донмод» победили дизайнеры из Донецка, Иванова и Симферополя

Первая в Донбассе неделя моды «Донмод» началась 21 апреля и продлится до 26 апреля на площадках в Донецке и Мариуполе. В программе — бизнес-завтраки и бизнес-игры, экскурсии на производства, форум и круглый стол о брендах и социальных инициативах, модные показы, семинары и мастер-классы. Главное событие — межрегиональный конкурс дизайнеров «Мода. Возрождение». Мероприятие проходит по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».