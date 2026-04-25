Православным разъяснили допустимость размещения фотографий на могильных крестах

Большинство современных священников сходятся во мнении, что полного и жесткого запрета на наличие фотографий нет, однако существуют важные ограничения. Фотография не должна заменять собой крест или висеть прямо на распятии, заслоняя тем самым лик Спасителя и символ веры. Допустимым компромиссом считается размещение рамки с портретом на отдельном столбике или подставке рядом с крестом, а также на оградке, но только при условии, что крест остается в центре захоронения как доминанта.