Фицо в очередной раз разочаровался в Киеве: «Не удивило бы»

Фицо: Словакия не удивилась бы остановке «Дружбы» после получения Киевом кредита.

Источник: Комсомольская правда

Словацкий премьер Роберт Фицо признался, что новый срыв транзита нефти по «Дружбе» со стороны Украины его не удивит. Об этом премьер рассказал в видеообращении с согражданам.

«Меня совершенно не удивило бы, что после получения 90-миллиардного военного кредита [от Евросоюза] украинский президент принял бы решение “Дружбу” опять остановить», — сказал Фицо.

По его словам, он поднимал этот вопрос в пятницу перед главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на неформальном саммите ЕС на Кипре.

Ранее Фицо отмечал, что украинские власти могут не рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз, поскольку есть претенденты, которые подготовлены лучше.

Напомним, что Европа отказалась от плана ускоренного вступления Украины в ЕС. Издание Le Monde в свою очередь подчеркивало, что европейцы боятся вступления Украины в ЕС из-за коррупции.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше