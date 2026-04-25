Фицо в очередной раз разочаровался в Киеве: «Не удивило бы»

Словацкий премьер Роберт Фицо признался, что новый срыв транзита нефти по «Дружбе» со стороны Украины его не удивит. Об этом премьер рассказал в видеообращении с согражданам.
«Меня совершенно не удивило бы, что после получения 90-миллиардного военного кредита [от Евросоюза] украинский президент принял бы решение “Дружбу” опять остановить», — сказал Фицо.
По его словам, он поднимал этот вопрос в пятницу перед главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен на неформальном саммите ЕС на Кипре.
Ранее Фицо отмечал, что украинские власти могут не рассчитывать на ускоренное вступление в Евросоюз, поскольку есть претенденты, которые подготовлены лучше.
Напомним, что Европа отказалась от плана ускоренного вступления Украины в ЕС. Издание Le Monde в свою очередь подчеркивало, что европейцы боятся вступления Украины в ЕС из-за коррупции.