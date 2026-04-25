Русский вратарь Матвей Сафонов шокировал французов

Матвей Сафонов, как пишет Российская газета, продолжает удивлять французскую футбольную общественность. В матче 31-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Анже» со счетом 3:0, и российский голкипер в 11-й раз за сезон оставил свои ворота в неприкосновенности. Главный тренер парижан Луис Энрике вновь доверил место в стартовом составе Сафонову, который в этом сезоне уверенно вытеснил из основы Люку Шевалье.
Уже на седьмой минуте Ли Кан Ин вывел гостей вперед, а на 39-й минуте Сенни Маюлу удвоил преимущество парижан. После перерыва Лукас Бералдо довел счет до крупного, сделав победу «ПСЖ» еще более убедительной. Однако на 74-й минуте команда осталась в меньшинстве — за второе предупреждение был удален Гонсалу Рамуш, и оставшиеся двадцать минут основного времени парижане доигрывали вдесятером.
Несмотря на численное преимущество хозяев, счет так и не изменился. «ПСЖ» выдержал давление и довел встречу до уверенной победы, а Сафонов в седьмой раз в рамках Лиги 1 и в 11-й раз во всех турнирах сезона записал в свой актив сухой матч. Показатель российского вратаря становится одним из лучших среди голкиперов чемпионата, и с каждым таким матчем его позиция в основе парижского гранда только укрепляется.
