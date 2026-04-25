Русский вратарь Матвей Сафонов шокировал французов

Несмотря на численное преимущество хозяев, счет так и не изменился. «ПСЖ» выдержал давление и довел встречу до уверенной победы, а Сафонов в седьмой раз в рамках Лиги 1 и в 11-й раз во всех турнирах сезона записал в свой актив сухой матч. Показатель российского вратаря становится одним из лучших среди голкиперов чемпионата, и с каждым таким матчем его позиция в основе парижского гранда только укрепляется.