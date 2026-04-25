Новый офис Госбюро по оказанию бесплатных юридических услуг населению открылся в Чкаловске. Теперь жители округа могут получать квалифицированную помощь юристов, не выезжая в областной центр, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
«Открытие дополнительного офиса в Чкаловске — это реальный механизм повышения правовой защищённости социально уязвимых категорий граждан. Государственные юристы нового офиса предоставляют бесплатные устные и письменные консультации по семейным, трудовым, жилищным, пенсионным и социальным вопросам, помогают составлять исковые заявления, жалобы и ходатайства, а также представляют интересы граждан в судах и государственных органах», — отметил директор Госюрбюро Нижегородской области Максим Фомичев.
Открытие Госюрбюро в Чкаловске продолжает федеральный тренд на децентрализацию бесплатной юридической помощи. По данным Министерства юстиции РФ, в 2025 году количество обращений в региональные Госюрбюро выросло на 26,4%, причём основной прирост обеспечили именно малые города.
Получать бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным и региональным законами имеют право малоимущие, инвалиды первой и второй групп, неработающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также другие категории граждан. Для обращения в Госюрбюро нужны паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.
С полным перечнем льготных категорий, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, а также со списком необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте Госюрбюро: gosurburo.nobl.ru.
Новый офис в Чкаловске расположен по адресу: ул. Ломоносова, 59. Получить дополнительную информацию и записаться на приём можно по телефону: 8 (83160) 4−10−27.