Четыре человека пострадали при обрыве троса аттракциона в Испании

В Испании на Севильской ярмарке у аттракциона оборвался один из тросов, четыре человека пострадали. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил портал BFM TV.
Аттракцион «Катапульта», который выполнен в форме шара, удерживается двумя тросами. На опубликованных СМИ кадрах видно, что в момент подъема один из тросов разорвался прямо в воздухе, из‑за чего находившиеся в установке люди резко полетели вниз.
Севильская ярмарка — это масштабный ежегодный праздник в Севилье. Он проходит через две недели после Пасхи.
6 апреля колесо обозрения высотой 18 метров обрушилось на посетителей ночной ярмарки в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Пострадали по меньшей мере несколько десятков человек. Среди раненых есть как те, кто находился внутри аттракциона, так и те, кто оказался придавлен весом огромной металлической конструкции.
