Восемь пассажирских самолётов не смогли сесть во Внуково из-за ограничений: вот о каких рейсах речь и где они приземлились

Пассажирские самолёты не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Речь идёт о как минимум восьми воздушных судах, которые ушли на запасные аэродромы. Это произошло из-за введённых во Внуково ограничений.
«На данный момент на запасные аэродромы ушли восемь пассажирских бортов, следовавших во Внуково», — информирует ТАСС со ссылкой на справочную службу аэропорта.
Самолёты, летевшие в Москву из Астаны, Санкт-Петербурга, Баку, Махачкалы, Стамбула, Пскова и Ижевска вместо Внуково совершили временную посадку в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Казани.
Накануне Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырёх аэропортах, это сделано для обеспечения безопасности. Речь идет о работе аэропортов Нижнего Новгорода, Череповца, Ярославля и московского «Внуково».
Ранее аналогичные ограничения временно вводились в аэропортах Екатеринбурга, Перми, Ижевска и Челябинска.