Набор в регистр доноров костного мозга пройдёт в Нижнем Новгороде

Вступить в регистр доноров костного мозга смогут в Нижнем Новгороде добровольцы от 18 до 45 лет.
Как сообщают организаторы акции, сначала людям нужно сдать кровь на типирование — для этого достаточно мазка с внутренней стороны щеки, а не заббора венозной крови. затем образцы биоматериала потенциальных доноров маркируют и отдают на типирование.
Обработав информацию, потенциальных доноров внесут в федеральный регистр. Он составляется, чтобы можно было найти совместимых доноров для больных, которым необходима трансплантация костного мозга. Обработка данным продлится несколько недель.
Желающих, подходящих по возрасту, ждут в обществненом центре на улице Донецкая, дом 5 в Нижнем Новгороде в 13:00 27 апреля.
Донорство костного мозга в России бесплатное и анонимное.