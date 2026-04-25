Набор в регистр доноров костного мозга пройдёт в Нижнем Новгороде

Участвовать в сдаче крови на типирование могут люди м 18 до 45 лет.

Вступить в регистр доноров костного мозга смогут в Нижнем Новгороде добровольцы от 18 до 45 лет.

Как сообщают организаторы акции, сначала людям нужно сдать кровь на типирование — для этого достаточно мазка с внутренней стороны щеки, а не заббора венозной крови. затем образцы биоматериала потенциальных доноров маркируют и отдают на типирование.

Обработав информацию, потенциальных доноров внесут в федеральный регистр. Он составляется, чтобы можно было найти совместимых доноров для больных, которым необходима трансплантация костного мозга. Обработка данным продлится несколько недель.

Желающих, подходящих по возрасту, ждут в обществненом центре на улице Донецкая, дом 5 в Нижнем Новгороде в 13:00 27 апреля.

Донорство костного мозга в России бесплатное и анонимное.