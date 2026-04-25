Крепление не выдержало: трос аттракциона-катапульты с людьми оборвался на полной скорости

В испанской Севилье аттракцион «катапульта» дал сбой прямо во время запуска — у него оборвался трос. Об этом пишет Daily Mail.
В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них — дети.
«Четыре человека, в том числе двое детей, получили легкие травмы в результате инцидента, произошедшего в пятницу вечером на знаменитой ежегодной ярмарке в Севилье», — говорится в сообщении.
По данным прессы, аттракцион уже вовсю крутил на высоте капсулу с людьми, но крепление не выдержало. Из-за разрыва троса капсула стала хаотично раскачиваться и ударилась об опору.
В результате аварии люди остались висеть в воздухе, оттуда их извлекали спасатели.
Очевидцы сняли момент поломки. Так, на записи видно, как аттракцион прямо на виду теряет устойчивость. Его тут же остановили и начали проверять.
Ранее при плановом ремонте аттракциона в Токио погибла 24-летняя работница парка — ее затянуло в механизм.