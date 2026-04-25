Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крепление не выдержало: трос аттракциона-катапульты с людьми оборвался на полной скорости

Трос аттракциона-катапульты с людьми оторвался во время катания в Испании.

Источник: Комсомольская правда

В испанской Севилье аттракцион «катапульта» дал сбой прямо во время запуска — у него оборвался трос. Об этом пишет Daily Mail.

В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них — дети.

«Четыре человека, в том числе двое детей, получили легкие травмы в результате инцидента, произошедшего в пятницу вечером на знаменитой ежегодной ярмарке в Севилье», — говорится в сообщении.

По данным прессы, аттракцион уже вовсю крутил на высоте капсулу с людьми, но крепление не выдержало. Из-за разрыва троса капсула стала хаотично раскачиваться и ударилась об опору.

В результате аварии люди остались висеть в воздухе, оттуда их извлекали спасатели.

Очевидцы сняли момент поломки. Так, на записи видно, как аттракцион прямо на виду теряет устойчивость. Его тут же остановили и начали проверять.

Ранее при плановом ремонте аттракциона в Токио погибла 24-летняя работница парка — ее затянуло в механизм.