«На вырост — не работает»: родителям рассказали, как сэкономить на детской одежде

Слишком большая одежда неудобна, а иногда так и остается неношеной.

Источник: Комсомольская правда

Родители вынуждены часто обновлять детский гардероб, ведь дети могут вырасти из вещей всего за пару месяцев. Однако, в попытке сэкономить не следует приобретать одежду на вырост, об этом сообщила «РИАМО» дизайнер Алена Лисичкина.

— Желание купить одежду на вырост не всегда оправдано. Слишком большая одежда неудобна, а иногда так и остается неношеной. Сегодня на рынке есть модели с заложенным запасом роста: они служат на несколько сезонов дольше, при этом остаются удобными для детей, — отметила дизайнер.

Эксперт добавила, что сэкономить поможет также капсульный гардероб: вместо того чтобы покупать отдельные комплекты под каждую температуру, можно комбинировать слои: базовый — обычно это футболка, утепляющий — свитшот и защитный — например, ветровка.

KP.RU рассказал, что в России нет единого стандарта школьной одежды. В большинстве школ просто рекомендуют одинаковый цвет формы — например, темно-синий. Основа удачного гардероба — базовые вещи, которые можно комбинировать, за счет этого выглядеть каждый день по-разному. У девочек это юбка, сарафан, блузка, водолазка. У мальчиков — брюки, рубашка, джемпер.