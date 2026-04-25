Онищенко перечислил неспецифические симптомы обезьяньей оспы

«Известия» сообщили, что в Центре Гамалеи готовы разработать современную вакцину от оспы обезьян без тяжелых побочных эффектов, возможных после прививки классическим препаратом с ослабленным вирусом. По этой причине имеющееся средство не подходит людям со сниженным иммунитетом, детям и беременным.