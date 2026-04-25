Онищенко перечислил неспецифические симптомы обезьяньей оспы

Академик РАН Онищенко: обезьянью оспу можно перепутать с ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

Случаи заболевания оспой обезьян были зафиксированы в России, при этом, несмотря на небольшое количество пациентов, важно знать признаки болезни. Их перечислил в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

— При обезьяньей оспе могут наблюдаться неспецифические симптомы, как при ОРВИ или гриппе: повышение температуры, озноб, головная и мышечная боль, ломота в костях, слабость, заложенность носа, конъюнктивит, тошнота или рвота, — сказал эксперт.

Доктор отметил, что также при оспе обезьян, как и при обычной, на коже появляются покраснения, потом возникает папула, коротая впоследствии темнеет.

«Известия» сообщили, что в Центре Гамалеи готовы разработать современную вакцину от оспы обезьян без тяжелых побочных эффектов, возможных после прививки классическим препаратом с ослабленным вирусом. По этой причине имеющееся средство не подходит людям со сниженным иммунитетом, детям и беременным.