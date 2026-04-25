«Гораздо лучше»: Трамп сообщил, что получил новое предложение от Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 25 апреля, сообщил, что после отмены поездки переговорщиков в Пакистан Америка получила новое предложение от Ирана.
— Сразу же после того, как я отменил эту поездку, через десять минут у нас был новый документ, гораздо лучше, — заявил он журналистам.
По его словам, во главе угла по-прежнему остаются остаются гарантии Ирана не заниматься разработкой ядерного оружия, передает РИА Новости.
Американский лидер отменил поездку своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в Пакистан, где должны были пройти переговоры с представителями Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News. Делегации США нет необходимости тратить 18 часов на перелет, учитывая, что у американской стороны «есть все козыри», высказался глава Белого дома.
21 апреля Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он выделил от трех до пяти дней на выработку единой позиции по возобновлению диалога о мире с Ираном.