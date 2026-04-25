Царьград: каждый пятый российский мужчина может не дожить до пенсии

Каждый пятый российский мужчина, как пишет Царьград, уходит из жизни, не достигнув пенсионного возраста, люди умирают от естественных причин. Средняя продолжительность жизни мужчин в стране составляет около 67 лет при нынешнем пенсионном пороге в 65 лет. Это означает, что на заслуженный отдых представителям сильного пола остается в среднем всего два года, а многие не доживают и до этого рубежа. Статистика ставит под сомнение официальные аргументы о росте продолжительности жизни, которыми чиновники обосновывали повышение пенсионного возраста.
В 2023 году главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин приводил еще более тревожную цифру: 52 процентам мужчин будет проблематично дожить до выхода на пенсию. В социальных сетях люди делятся личными историями: один мужчина умер на заводе от инфаркта в 58 лет, другой скончался от обширного инфаркта за три месяца до своего 60-летия. Из 14 одноклассников одной из женщин в живых остались только двое, и тех буквально вытащили после инсульта и онкологии. При этом 74 процента мужчин умирают прямо на рабочем месте, не успев оформить пенсию.
Проблему низкой продолжительности жизни мужчин в России традиционно списывают на алкоголь, курение, плохую экологию, вредную пищу и суровый климат. Однако в странах Северной Европы, где климат не мягче и горячительные напитки тоже употребляют, такой остроты нет. По словам Аполихина, практически у всех мужчин старше 40 лет наблюдается так называемая «жирная печень» — накопление жира, из-за которого орган начинает хуже работать. Причина этого не алкоголь, а хронический стресс. Еще один фактор — мужчины редко обращаются к врачу при первых симптомах, и у них успевают развиться сердечно-сосудистые заболевания или онкология.
