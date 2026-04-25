Царьград: каждый пятый российский мужчина может не дожить до пенсии

В 2023 году главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин приводил еще более тревожную цифру: 52 процентам мужчин будет проблематично дожить до выхода на пенсию. В социальных сетях люди делятся личными историями: один мужчина умер на заводе от инфаркта в 58 лет, другой скончался от обширного инфаркта за три месяца до своего 60-летия. Из 14 одноклассников одной из женщин в живых остались только двое, и тех буквально вытащили после инсульта и онкологии. При этом 74 процента мужчин умирают прямо на рабочем месте, не успев оформить пенсию.