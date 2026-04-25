На Солнце произошли две сильные вспышки класса М

В субботу, 25 апреля, на Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как следует из таблицы на сайте, первая вспышка класса М произошла в 10:59 мск (балл М1.3), вторая — в 17:30 (М1.1). Также за сутки были зарегистрированы 11 обычных событий класса С.
За день до этого на Солнце были зафиксированы две вспышки наивысшего класса Х — впервые за 2,5 месяца. Однако выброшенная Солнцем плазма не достигла Земли, поэтому никакого влияния на нашу планету она не оказала.
Астрономы в свою очередь напомнили, что продолжительность дня в Северном полушарии в мае вырастет почти до 17 часов — с 15 часов 19 минут в начале месяца до 17 часов 5 минут в конце.