В Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и младенца

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребёнка. Преступление совершено в Рязанской области, жертвами преступления стали 26-летняя женщина и её годовалый сын. Их тела нашли в ночь на 23 апреля в доме в посёлке Кадом. Об этом информировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сегодня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Рязанской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, им оказался 29-летний житель Пензенской области», — такой релиз опубликовала Волк в мессенджере МАХ в субботу 24 апреля, добавив, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ.
