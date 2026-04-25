В Рязанской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и младенца

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребёнка. Преступление совершено в Рязанской области, жертвами преступления стали 26-летняя женщина и её годовалый сын. Их тела нашли в ночь на 23 апреля в доме в посёлке Кадом. Об этом информировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.