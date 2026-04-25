Подростки в Одессе отбили мужчину от силовой мобилизации

Несколько подростков в Одессе напали на сотрудников военкомата, спасая мужчину от силовой мобилизации. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил украинский портал «Время.ua».
— В Одессе очевидцы спасли мужчину от силовой мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов — прим. «ВМ»). На кадрах видно, как трое военкомов повалили украинца на землю. Группа очевидцев, заметив происходящее, отбила его у военкомов. Один из авторов видео, проезжавший на машине, попросил оставить мужчину в покое, — сказано в Telegram-канале издания.
На опубликованном порталом видео один из сотрудников ТЦК ответил на просьбу нецензурной бранью, передает РИА Новости.
Служебное расследование начато после стрельбы сотрудников ТЦК по автомобилю в Киеве. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ТЦК. Ранее украинские СМИ сообщили, что военкомы открыли огонь по машине гражданских во время попытки насильной мобилизации.
По предварительным данным, выстрелы были сделаны одним из военных, который не входил в группу оповещения, из личного устройства для отстрела резиновых патронов.