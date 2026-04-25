Названа сумма штрафа за шашлыки в лесу или парке

Приготовление шашлыка на костре в лесу или парке может обернуться для россиян крупным штрафом. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» напомнил юрист Александр Манько.
— С апреля по ноябрь в большинстве российских регионов действует особый противопожарный режим, за нарушение которого грозит штраф до 30 тысяч рублей, — предупредил специалист.
Эксперт напомнил, что в парках мангалы разрешены только в специально отведенных местах. А на даче или приусадебном участке мангал должен стоять на площадке из негорючих материалов в пяти метрах от любых строений.
KP.RU сообщил, что россиянам может грозить штраф до 15 тысяч рублей за неправильное размещение мангала на даче. Шашлыки можно жарить исключительно в специальной жаровне, зоне для барбекю или печи. Для этого также можно использовать металлический или кирпичный мангал, однако важно помнить о его верном размещении.