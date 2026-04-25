Врач назвал болезни, от которых нужно прививаться во взрослом возрасте

Прививки делают не только детям, но и взрослым, в том числе потому, что некоторые заболевания требуют ревакцинации. Об этом рассказал «РИАМО» врач Семен Котов.
— Ранее зарегистрировали первую отечественную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. Эта прививка показана абсолютно всем взрослым каждые 10 лет, — сказал специалист.
Он уточнил, что вакцина критически необходима беременным женщинам, а также будущим отцам, бабушкам и дедушкам, то есть тем, кто будет контактировать с новорожденным.
Life.ru отметил, что вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо внести в национальный календарь прививок. Сейчас процедура доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, где действуют специальные программы. Прививка может быть полезна и взрослым до 45 лет, снижая риск заражения новыми типами вируса и вероятность рецидивов.