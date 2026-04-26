Диетолог объяснил, почему нельзя отказываться от еды после шести вечера

Отказ от приема пищи после шести вечера не подойдет для тех, кто ложится спать ближе к полуночи. Так как еда необходима для нормальной выработки гормонов. Об этом aif. ru заявил эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.
— Самый спорный момент — перекус перед сном. Если ужин был в 18:00, а ложитесь вы в 23:00 — перекус необходим, иначе гормон стресса вырастет, и вы будете спать тревожно.
Лучший вечерний перекус — за 1 час до сна. Это может быть теплое молоко, кефир, творог с корицей. В них содержатся вещества, помогающие уснуть, — считает доктор.
По словам диетолога, не следует перекусывать за компьютером, перед телевизором или на ходу — тогда мозг не фиксирует процесс еды и чувство голода не отступает.
360.ru сообщил, что некоторые продукты помогают в борьбе с бессонницей, так как содержат магний, триптофан и мелатонин. Так, перед сном стоит пить молоко, в нем содержится триптофан, который помогает успокоиться и расслабиться. Также полезными свойствами обладает овсяная каша. Это связано с тем, что в овсе есть мелатонин, способный сигнализировать организму, что пора отдыхать.