Комиссия на Байконуре разрешила полёт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём

Источник: Комсомольская правда

Госкомиссия на Байконуре разрешила заправку и старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым «Прогрессом МС-34». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету “Союз-2.1а” с кораблём “Прогресс МС-34”, — рассказали в корпорации.

Ракету с «Прогрессом» поставили на старт в четверг, запуск запланирован на воскресенье.

Среди более чем 2,5 тонн груза, который «Прогресс МС-34» доставит на станцию, — топливо, продовольствие, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства, кислород для атмосферы МКС, аппаратура и расходные материалы для экспериментов, а также восьмой скафандр «Орлан-МКС» для внекорабельной деятельности.

Ранее воздушно-космические силы РФ произвели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Уточнялось, что ракета сопровождается средствами наземного измерительного комплекса космодрома.