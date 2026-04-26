Комиссия на Байконуре разрешила полёт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблём

Среди более чем 2,5 тонн груза, который «Прогресс МС-34» доставит на станцию, — топливо, продовольствие, питьевая вода, санитарно-гигиенические средства, кислород для атмосферы МКС, аппаратура и расходные материалы для экспериментов, а также восьмой скафандр «Орлан-МКС» для внекорабельной деятельности.