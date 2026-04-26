Что можно, а что нельзя делать в День Фомаиды Египетской 26 апреля 2026

Мария Клеопова. Согласно распространенной версии, она была женой Клеопы (брата Иосифа Обручника) и матерью апостолов Иакова Алфеева и Иуды Иаковлева. Иногда её называют Марией Иаковлевой (по имени сына). Она была теткой Иисуса Христа по плоти. Её присутствие у Креста — это акт родственной верности, которая не смогла быть сломлена страхом. Саломия. Это мать апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна Богослова. Её имя упоминается у евангелиста Марка. Известный евангельский эпизод, где мать двух апостолов просит Иисуса о местах по правую и левую руку в Царствии, относится именно к Саломии. И хотя этот поступок показывает её человеческую слабость и непонимание сути Царства Христа, её присутствие у Голгофы и у гроба искупает эту слабость и свидетельствует об истинном обращении. Иоанна. Упоминается только у евангелиста Луки. Она была замужем за Хузой, домоправителем царя Ирода Антипы. Это показывает, что среди последовательниц Христа были женщины очень высокого социального статуса, рискуя своим положением. Иоанна не побоялась публично заявить о своей вере и вместе с другими пришла ко гробу. Сусанна. О ней Евангелие говорит лишь вскользь, упоминая в ряду других женщин, которые служили Христу «от имений своих». Её история не детализирована, но сам факт упоминания в Священном Писании говорит о том, что её подвиг не забыт. Марфа и Мария. Сёстры праведного Лазаря, которого Христос воскресил за несколько дней до Своих собственных страстей. Предание гласит, что они также были среди женщин, пришедших помазать тело Учителя, хотя прямого указания на это в каноне нет. Их вера, однажды испытанная чудом воскрешения брата, не дрогнула и теперь.