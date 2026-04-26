Что можно, а что нельзя делать в День Фомаиды Египетской 26 апреля 2026

26 апреля 2026 года — удивительный день, когда православный календарь и народная мудрость переплетаются в тесный узел. В это воскресенье нас ждет сразу несколько важных событий: это и День святых жён-мироносиц (своеобразное православное «8 Марта»), и день памяти мученицы Фомаиды Египетской, известный в народе как Фомаида Медуница. Давайте разберемся, что можно и чего категорически нельзя делать в эту дату, чтобы провести её в гармонии с собой и высшими силами.
Что МОЖНО и даже НУЖНО делать 26 апреля.
Пойти в храм. Это главная рекомендация. Начните день с Божественной литургии. Особенно уместно помолиться святым жёнам-мироносицам (прося о семейном счастье и женской доле) и мученице Фомаиде (о чистоте и избавлении от искушений).Поздравить женщин. В этот день принято поздравлять всех знакомых женщин — матерей, сестер, бабушек, коллег. Скажите им тёплые слова благодарности за их верность, терпение и заботу. В старину на Руси устраивали «бабью братчину» — совместное застолье. Собирать медуницу и щавель. Народная традиция гласит, что именно 26 апреля медуница набирает особую силу. Из нее можно заваривать витаминный чай от кашля и простуды, добавлять молодые листья в салаты. Также самое время собирать первый щавель для зелёных щей. Делать добрые дела. Навестите одинокую соседку, помогите многодетной семье или пожертвуйте нуждающимся. Милосердие — прямая заповедь этого дня, ведь жёны-мироносицы «служили Господу имением своим».Поминать усопших. Хотя это не специализированный родительский день, традиция разрешает и даже рекомендует в этот период поминать своих близких, особенно матерей и женщин, которые ушли из жизни. Заниматься огородом (умеренно). День благоприятен для посева моркови, свеклы, лука и огурцов. Считается, что посаженное в эту дату даст хороший урожай. Также можно ухаживать за деревьями.
Что НЕЛЬЗЯ делать 26 апреля (строгие запреты).
Церковные и народные запреты в этот день на удивление едины:
Ссориться и конфликтовать. Это главный грех дня. Считается, что ссора в День жён-мироносиц может перерасти в затяжную вражду. Особенно это касается супругов — избегайте выяснения отношений. Заниматься тяжелым трудом. Церковь не запрещает рутинные дела по дому или уход за больными, но откладывайте генеральные уборки, ремонты и работу в поле в ущерб молитве. Сплетничать, злословить и осуждать. «Не выносить сор из избы». Плохие слова, сказанные 26 апреля, могут вернутся бумерангом. Гадать и заниматься магией. Это прямое нарушение православных канонов, считается большим грехом, особенно в день святой, пострадавшей за чистоту веры. Стричь волосы. Народная примета гласит: можно «обрезать» свою жизненную силу и здоровье. Одалживать деньги и вещи. Согласно поверьям, либо долг не вернут, либо вместе с вещью вы отдадите свою удачу. Совершать крупные покупки. Купленная в этот день вещь быстро сломается или окажется бесполезной. Обижать животных и рвать первые цветы. Нельзя топтать медуницу без нужды, охотиться на зайцев («Заячьи именины» — их нужно беречь) или бить скотину. Это навлечет беду на дом. Унывать и отчаиваться. Помните: этот день символизирует победу жизни над смертью. Христианин должен пребывать в светлой радости, даже несмотря на трудности.
Народные приметы на 26 апреля.
Нашим предкам природа подсказывала, каким будет лето и урожай:
Тёплый и ясный день — к хорошему урожаю и жаркому лету. Дождь — осенью будет много грибов и ягод. Заморозки — сулят тёплую погоду вскоре и хороший год. Если дуб распустился — к жаркому, сухому лету. Громко кукует кукушка — морозы отступили, впереди теплые дни. Обильная утренняя роса — предвестник жаркого лета. Птицы поют громко и весело — к быстрому и устойчивому теплу.
Будьте внимательны к женщинам, избегайте грязи (испачкаться — к 40 дням мелких неудач) и ни в коем случае не сидите на углу стола — к одиночеству. Лучше заварите чай с медуницей, соберите семью за круглым столом и разделите тихую радость этого светлого весеннего воскресенья.
Кто такая Фомаида Египетская.
В истории раннего христианства известно множество имен мучеников и исповедников, пострадавших за веру во времена гонений со стороны римских императоров. Однако гораздо реже встречаются сюжеты о тех, кто принял смертельную муку не от рук язычников, а от близких людей, в мирной обстановке, но с той же степенью духовной стойкости. Одной из таких удивительных святых является Фомаида Египетская, жившая в Александрии в V веке. Её история — это не рассказ о политических репрессиях, а глубоко личная трагедия на фоне семейного быта, где главным оружием оказались не мечи язычников, а сила духа, целомудрие и нежелание предать Бога ради сиюминутной безопасности.
Исторический контекст и происхождение святой.
Действие жития святой Фомаиды разворачивается в Александрии Египетской в середине V века. Это время было непростым для христианской церкви: внутри неё кипели христологические споры, но при этом город оставался одним из главных центров христианской мысли и благочестия. Именно в этой среде, в глубоко верующей и благочестивой семье, и родилась будущая святая. Её родители, чьи имена не сохранились в исторических хрониках, воспитали дочь в строгих христианских традициях. С ранних лет Фомаида изучала Священное Писание, её отличали редкостные для юного возраста кротость, скромность и внутренняя чистота. Она не интересовалась пустыми мирскими развлечениями, предпочитая им молитву и размышления о духовном. Это воспитание стало тем фундаментом, который впоследствии позволил ей противостоять смертельной опасности.
Замужество и новая семья.
Достигнув пятнадцатилетнего возраста, Фомаида вступила в брак. Её избранником стал молодой человек, также исповедовавший христианство, зарабатывавший на жизнь рыболовством. Этот брак был заключён по взаимному согласию и благословению родителей — всё происходило в соответствии с традициями того времени. После свадьбы молодая пара по обычаю той эпохи поселилась не отдельно, а в доме родителей мужа. Такая патриархальная модель была распространена на Востоке: сын приводил жену в отчий дом, где все жили большой семьей под началом главы — свекра.
Изначально отношения в новом доме складывались хорошо. Свекровь и другие домочадцы быстро полюбили Фомаиду за её добрый нрав, трудолюбие и то самое мягкое, неконфликтное поведение, которое было привито ей с детства. Она старательно вела хозяйство, помогала по дому и никого не обижала словом или делом. Однако идиллия продлилась недолго. Серьёзную угрозу семейному миру представлял собой свекор, человек, в котором проснулась низменная, греховная страсть к собственной невестке.
Искушение и духовная твердость.
Кульминация трагедии наступила в одну из ночей 476 года. Сын Фомаиды, её муж, как это часто бывало в его профессии, отправился на ночной лов рыбы, оставив молодую жену дома под присмотром старших. Свекор, воспользовавшись отсутствием сына и, вероятно, сном остальных домочадцев, решил осуществить свой преступный замысел. Он начал склонять Фомаиду к супружеской измене, пытаясь сначала уговорами, а затем и угрозами добиться от неё согласия на грех.
Ситуация была отчаянной. Женщина находилась в полной власти старшего мужчины, в чужом доме, без защиты мужа. Любая другая на её месте могла бы поддаться страху или отчаянию. Но Фомаида продемонстрировала удивительную духовную зрелость. Она не вступила в перепалку и не стала кричать (что могло бы призвать на помощь), а начала говорить с агрессором на языке, который он, как христианин, должен был понимать. Она напомнила ему о Страшном суде, о неотвратимости наказания за беззаконие перед Богом, о том, что Господь видит всё, даже то, что происходит в тишине ночи. Её слова были не мольбой о пощаде, а твёрдым стоянием в вере.
Мученическая кончина и Божий суд.
Увидев, что увещевания не действуют, а девушка остаётся непреклонной, свекор пришёл в ярость. Его охватило то безумие, которое часто называют «похоть, зачавшая грех». Потеряв над собой контроль, он схватился за меч. У него был выбор — отступить или совершить убийство. Фомаиде снова предоставился шанс спасти свою жизнь ценой падения. Но и под угрозой острого клинка она не дрогнула. Согласно житию, она твёрдо заявила, что не предаст заповедь Господню ни за какие блага мира и даже под страхом мучительной смерти. Для неё чистота души оказалась дороже физической жизни.
Разъярённый грешник нанёс ей смертельный удар. Кровь мученицы обагрила пол дома. Однако на этом история не закончилась, а перешла в разряд откровенного чуда. В тот же самый миг, когда душа Фомаиды отлетела ко Господу, убийцу поразила мгновенная слепота. Он не мог сделать и шагу, чтобы скрыть следы преступления. Физическая смерть мученицы стала духовным прозрением для всех, кто знал эту историю.
Вмешательство преподобного Даниила и погребение.
Утром, когда муж вернулся с рыбалки, а остальные домочадцы проснулись, открылась страшная картина: тело бездыханной Фомаиды и обезумевший, ослепший убийца, который даже не пытался отрицать содеянное. Более того, он сам истово требовал для себя смертного приговора, настолько тяжела была его душевная мука.
В это время в Александрии находился известный подвижник, преподобный Даниил, пользовавшийся огромным авторитетом среди верующих и монахов. Узнав о трагедии, он повелел монахам из ближайшего Октодекадского монастыря забрать тело погибшей и похоронить её в монастырской усыпальнице. Это распоряжение вызвало ропот среди некоторой братии. Иноки привыкли хоронить рядом с собой только собратьев-мужчин, а тут речь шла о женщине. Преподобный Даниил настоял на своём, объяснив это тем, что Фомаида погибла не просто как женщина, а как победительница греха, как мученица за целомудрие. Он подчеркнул, что её чистота и праведность делают её равной святым подвижникам, а пол в Царствии Небесном не имеет значения.
Чудо у гробницы и канонизация.
Со временем гробница Фомаиды Египетской стала местом, куда стекались люди с особыми просьбами. Поскольку при жизни она пострадала именно за отвержение плотского греха, её стали почитать как заступницу в борьбе с блудной страстью. Самым известным чудом, связанным с её мощами, является история одного монаха из того же Октодекадского монастыря. Этот инок долгое время страдал от мучительных плотских искушений, которые мешали ему молиться и вести аскетичную жизнь. По совету преподобного Даниила он пришёл к могиле Фомаиды и провёл в усердной молитве всю ночь. В тонком сне ему явилась сама святая, улыбнулась и благословила его. Проснувшись, монах почувствовал полное избавление от мучившей его страсти, словно тяжёлый груз свалился с его плеч. Это событие окончательно утвердило веру в святость Фомаиды.
Официальная канонизация последовала вскоре после этих событий. Православная церковь причислила Фомаиду Египетскую к лику святых мучеников. Память её совершается ежегодно 26 апреля (по новому стилю). Иконописцы изображают её как юную женщину в простых одеждах, часто с крестом в руке — символом её исповедничества, или с ветвью, напоминающей о чистоте.
Значение подвига в современном мире.
Для современного человека, живущего в эпоху тотальной доступности информации и обесценивания многих моральных норм, житие Фомаиды звучит как никогда остро. Её подвиг лежит не в плоскости политики или публичной проповеди, а в глубине личного выбора каждого человека. Она доказывает, что святость возможна не только в пустыне или монастыре, но и внутри обычной семьи, в ситуации казалось бы безвыходной. Фомаида Египетская — это пример того, что верность Богу не зависит от силы мышц или оружия, а определяется лишь состоянием души. Её история преодолела полторы тысячи лет, чтобы напомнить нам: чистота и честь не могут быть предметом торга, они стоят дороже жизни.
Кто такие Святые Жены-Мироносицы: сила верности, победившая страх.
В череде православных праздников есть день, который по своему духовному значению и эмоциональному наполнению стоит особняком. Это День святых жен-мироносиц, отмечаемый во второе воскресенье после Пасхи. Человеку, далекому от церковной традиции, это название может показаться архаичным и непонятным. Однако за ним скрывается одна из самых драматичных и трогательных историй в мировой культуре — история о том, как несколько женщин проявили верность и мужество там, где ближайшие ученики-мужчины дрогнули. Жены-мироносицы — это не абстрактный библейский образ, а реальные исторические личности, чьи имена сохранили для нас Евангелия. Они стали первыми свидетелями Воскресения Христова и, по сути, первыми благовестницами христианства.
Почему «мироносицы» и почему это важно.
Прежде всего разберемся с самим термином. «Мироносицы» происходит от слова «миро» — это дорогое благовонное масло, состоявшее из множества компонентов: оливкового масла, смирны, алоэ и других ароматных смол. В иудейской погребальной традиции того времени было принято воздавать умершему высшие почести именно через помазание тела таким составом. Это был жест глубочайшей любви и уважения, но также и строгое предписание закона.
Итак, жены-мироносицы — это женщины, которые в ранний утренний час, на третий день после распятия Иисуса Христа, пришли к гробу (пещере, заваленной тяжелым камнем), чтобы помазать Его тело миром. Это действие было не просто ритуалом. В контексте тех страшных событий оно требовало настоящего героизма. Напомним исторический фон: Иисус был казнен по приговору римского прокуратора как государственный преступник. Его ближайшие ученики — апостолы — в страхе разбежались. Апостол Петр, которого мы знаем как «камень веры», трижды отрекся от Учителя при допросе. Иуда совершил самоубийство. Общественное мнение было настроено против последователей Галилейского Пророка. Идти ко гробу, охраняемому римскими стражниками, было опасно для жизни. И всё же женщины пошли.
Канонический список: имена, которые мы знаем.
Евангелия не дают единого, строго унифицированного списка жен-мироносиц. Каждый из четырех евангелистов (Матфей, Марк, Лука и Иоанн) называет разные имена, порой упоминая «других с ними». Однако благодаря синтезу всех текстов и Священному Преданию Церковь выделяет нескольких ключевых фигур, чей подвиг не вызывает сомнений.
Мария Магдалина: первая благовестница.
Среди жен-мироносиц Церковь неизменно выделяет Марию Магдалину, и это не случайно. Её имя присутствует во всех четырех Евангелиях, что говорит о её исключительной роли. Мария происходила из города Магдала, расположенного на западном берегу Галилейского моря. Евангелист Лука сообщает, что Иисус изгнал из неё семь бесов. После исцеления она стала одной из самых преданных Его последовательниц, оставив всё и служа Христу вместе с другими женщинами «имением своим», то есть материально помогая Его миссии.
Подвиг Марии Магдалины проявился на Голгофе. Она не побоялась стоять у Креста вместе с Богородицей, в то время как большинство учеников скрывались. Именно она пришла ко гробу первой, еще до рассвета. В Евангелии от Иоанна описан момент, потрясающий своей интимностью и силой: Мария плачет у пустого гроба и не узнает воскресшего Христа, принимая Его за садовника. И только когда Он называет её по имени, она с криком «Раввуни!» (Учитель!) бросается к Его ногам. Именно Марии Магдалине Иисус поручает первым возвестить апостолам о Своем Воскресении. За это Церковь удостоила её титула «равноапостольная» — равная апостолам. С её именем связана также известная традиция дарить на Пасху красные яйца: по преданию, она поднесла яйцо римскому императору Тиберию со словами «Христос воскрес!».
Богородица: Матерь, стоявшая у Креста.
Хотя в евангельском перечислении жен, идущих ко гробу с миром, имя Девы Марии не всегда называется прямо, церковное Предание и иконография неразрывно связывают Её с ликом мироносиц. Богородица — Матерь Иисуса — присутствовала при Его казни и, согласно Евангелию от Иоанна, была усыновлена любимому ученику. Она разделила страдания Сына. Именно Она, как считают многие богословы, была среди тех женщин, которые готовили ароматы для погребения. В православной традиции Богородицу часто называют «Первой мироносицей», хотя формально Её имя стоит особняком, выше всех.
Другие известные мироносицы.
Кроме Марии Магдалины, Евангелия и Предание называют ещё нескольких женщин.
Мария Клеопова. Согласно распространенной версии, она была женой Клеопы (брата Иосифа Обручника) и матерью апостолов Иакова Алфеева и Иуды Иаковлева. Иногда её называют Марией Иаковлевой (по имени сына). Она была теткой Иисуса Христа по плоти. Её присутствие у Креста — это акт родственной верности, которая не смогла быть сломлена страхом. Саломия. Это мать апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна Богослова. Её имя упоминается у евангелиста Марка. Известный евангельский эпизод, где мать двух апостолов просит Иисуса о местах по правую и левую руку в Царствии, относится именно к Саломии. И хотя этот поступок показывает её человеческую слабость и непонимание сути Царства Христа, её присутствие у Голгофы и у гроба искупает эту слабость и свидетельствует об истинном обращении. Иоанна. Упоминается только у евангелиста Луки. Она была замужем за Хузой, домоправителем царя Ирода Антипы. Это показывает, что среди последовательниц Христа были женщины очень высокого социального статуса, рискуя своим положением. Иоанна не побоялась публично заявить о своей вере и вместе с другими пришла ко гробу. Сусанна. О ней Евангелие говорит лишь вскользь, упоминая в ряду других женщин, которые служили Христу «от имений своих». Её история не детализирована, но сам факт упоминания в Священном Писании говорит о том, что её подвиг не забыт. Марфа и Мария. Сёстры праведного Лазаря, которого Христос воскресил за несколько дней до Своих собственных страстей. Предание гласит, что они также были среди женщин, пришедших помазать тело Учителя, хотя прямого указания на это в каноне нет. Их вера, однажды испытанная чудом воскрешения брата, не дрогнула и теперь.
Что отличало жен-мироносиц от апостолов.
Почему же именно женщины, а не сильные и образованные апостолы-мужчины, стали первооткрывателями главной тайны христианства? Богословы видят в этом глубокий промысел Божий. Апостолы были воспитаны в иудейской культуре, где свидетельство женщины не имело юридической силы. Если бы ранние христиане придумывали историю Воскресения для пропаганды, они никогда бы не сделали первыми свидетелями женщин — никто бы им не поверил. Но евангелисты честно пишут правду, как бы странно она ни звучала для современников.
Жен-мироносиц отличала прежде всего любовь, не связанная с политическими амбициями. Апостолы спорили о том, кто будет сидеть по правую руку в земном царстве, и ждали от Мессии политической победы над Римом. Крушение этих надежд на Голгофе было для них шоком. Женщины же любили Иисуса просто и бескорыстно, не требуя власти и не рассчитывая на привилегии. Их вера была сердечной, интуитивной, не сломленной интеллектуальными сомнениями. И именно эта безыскусная, жертвенная любовь оказалась сильнее страха.
Как их подвиг проявился у Креста и Гроба.
Остановимся на хронологии тех дней. В момент ареста Иисуса в Гефсиманском саду все ученики, включая Петра, бежали. У Креста из мужчин оставался лишь «любимый ученик» Иоанн Богослов (по повелению Христа). Все остальные скрывались. Но жены-мироносицы стояли «вдали» или у самого креста, не в силах уйти. Они смотрели на самые страшные часы земной жизни своего Учителя.
Когда вечером в пятницу тело Христа было снято с креста и наскоро погребено Иосифом Аримафейским и Никодимом в новой пещере, наступила суббота — великий день покоя, когда по закону нельзя было ничего делать. Женщины вернулись домой, купили ароматы и приготовили миро. Всю субботу они пребывали в скорби, но не в отчаянии. И как только суббота закончилась, на рассвете первого дня недели, они направились к пещере, несмотря на опасность встречи с вооруженной стражей и каменную глыбу, отвалить которую они физически не могли.
Этот поступок говорит о многом: они шли совершить последний долг любви, зная, что не смогут выполнить его полностью из-за камня. Но для них важнее было само желание быть рядом, отдать последнее. Именно в этот момент произошло чудо: ангел отвалил камень, стражи разбежались, а женщины увидели пустой гроб и услышали благую весть: «Что вы ищете живого между мертвыми? Он воскрес!».
Значение праздника в современной церковной традиции.
В Православной церкви День жен-мироносиц считается аналогом Международного женского дня, но с совершенно иным, духовным наполнением. 8 Марта — это обычно праздник весны, красоты и эмансипации. День жен-мироносиц — это праздник самопожертвования, верности, способности любить без условий. В этот день церковь поздравляет всех христианских женщин, особенно матерей, жен, сестер, которые своим трудом и терпением созидают домашнюю церковь.
Священники в этот день напоминают прихожанам, что подвиг мироносиц актуален и сейчас. Каждая женщина, которая бескорыстно ухаживает за больными детьми и старыми родителями, которая прощает обиды, которая остается верной в тяжелые времена — духовная наследница Марии Магдалины и Саломии.
Чему учат нас жены-мироносицы.
Их пример дает современному человеку несколько важных уроков. Первое: настоящая вера познается в испытаниях. Легко быть верующим, когда все хорошо, и тяжело, когда тебя преследуют или высмеивают. Второе: сила не всегда в мышцах или социальном статусе. Самая великая сила — это смиренная любовь, которая ничего не требует взамен. Третье: женщина в христианстве получила небывалое для древнего мира достоинство. Христос разрушил ветхозаветный взгляд на женщину как на существо второго сорта, доверив им первым провозгласить главную истину мира.
Святые жены-мироносицы не совершали политических переворотов, не писали богословских трактатов и не ходили по воде. Они просто любили. И эта любовь сделала их бессмертными в истории, подарив человечеству радостную весть: «Христос воскрес!», которая вот уже две тысячи лет облетает земной шар.