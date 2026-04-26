Что можно и нельзя делать в день Фомаиды 26 апреля, который называют Медуница

Православная церковь 26 апреля вспоминает святую Фомаиду Александрийскую. В народе отмечают день Фомаиды. Однако есть еще одно название — Фомаида Медуницы. Название связано с растением медуница, которое как раз зацветает в указанный период.
Что нельзя делать 26 апреля.
Под запретом крупные покупки. На 26 мая не следует планировать поездок на данные расстояния. Кроме того, супругам не рекомендуется ругаться и выяснять отношения. Это может привести к долгому разладу в семье.
Что можно делать 26 апреля.
По традиции, в указанную дату собирали как листья, так и побеги медуницы. Они использовались в медицинских целях. Предки верили, что растение обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим, антисептическим действием.
Согласно приметам, закуковавшая кукушка указывает, что холодов больше не будет. В том случае, если идет дождь, то ждали похолодания.
