Сорок лет подвигу и памяти: в РФ отмечают годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

МАЙКОП, 26 апреля. /ТАСС/. Международное сообщество отметит в воскресенье, 26 апреля, 40 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы ХХ века: в 1986 году на Чернобыльской АЭС в результате взрыва был полностью разрушен реактор четвертого энергоблока, и в атмосферу было выброшено несколько тонн радиоактивных веществ. В память о жертвах радиационных аварий и катастроф в Крыму и Красноярске откроют памятники участникам ликвидации их последствий, в регионах пройдут возложения цветов, панихиды и выставки, презентации книг и выплаты соцподдержки.
Запечатленные в бронзе и мраморе.
Памятник участникам ликвидации последствий радиационных аварий и памяти жертв этих аварий и катастроф установили в Ялте в сквере на улице Московской по инициативе местной общественной организации инвалидов «Память Чернобыля». В воскресенье возле мемориала пройдет митинг памяти с участием руководства Ялты, автора памятника, участников ликвидации аварии, общественности и молодежи.
Мемориальное сооружение, концепцию которого разработал почетный гражданин Ялты, Беслана, Эльхотово, заслуженный архитектор Крыма Валерий Савлаев совместно со специалистами департамента архитектуры и градостроительства, выполнено из качественного архитектурного бетона, а его основание украшено гранитными плитками. Центральный элемент композиции — золотое ядро атома, символизирующее трагедию и мужество участников ликвидации последствий аварии. На памятнике указана дата события и надпись: «Ялтинцам, ликвидаторам Чернобыльской аварии», увековечивающая память о тех, кто рисковал своей жизнью ради безопасности других.
«Выбор места установки памятника перед ялтинской школой-лицеем № 9 глубоко символичен: на базе образовательного учреждения функционируют Курчатовские классы, ученики которых углубленно изучают физику, химию, биологию и математику. Именно здесь формируется осознанное отношение к ответственности ученых и инженеров, к вопросам безопасного использования атомной энергии, а также сохраняется память о подвиге ликвидаторов и уроках Чернобыльской катастрофы», — сказали ТАСС в пресс-службе горадминистрации Ялты.
В Красноярске на Аллее героев Чернобыля 26 апреля также откроют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Как сказали в пресс-службе мэрии, инициатива создания принадлежит красноярской краевой общественной организации инвалидов «Союз “Чернобыль”, автор скульптурной композиции — художник-скульптор Константин Зинич. На гранитных постаментах — две бронзовые фигуры высотой 2,3 метра каждая с характерной атрибутикой — дозиметр и противогаз. Прототипами скульптурных образов стали собирательные портреты красноярцев, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы.
В Казани в сквере на проспекте Амирхана реставрируют памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Старые плиты на общей площади 117 кв. м заменят новыми элементами из мрамора, на которых при помощи гравировки нанесут фамилии и инициалы каждого участника ликвидации аварии из Татарстана — более 3,5 тыс. человек. Монумент имеет особую ценность для участников ликвидации трагедии и жителей города, сообщили в пресс-службе мэрии.
В областном центре Луганской Народной Республики, Луганске, 26 апреля откроют после реконструкции сквер у мемориала «Героям — ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС», проведут митинг-реквием и возложат цветы в память о всех жертвах техногенной катастрофы. А в Новосибирске на территории Монумента Славы откроют мемориал и создадут филиал «Музея Новосибирска» с постоянно действующей экспозицией о воинах — ликвидаторах последствий техногенных катастроф.
Возложения, панихиды, выстрел памяти.
В преддверии 40-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в регионах России состоялись сотни разноплановых событий с участием ветеранов-ликвидаторов, общественности, молодежи, представителей власти. В частности, в Тульской области в Дворянском собрании прошло торжественное мероприятие с акцентом на подвиг шахтерского объединения «Тулауголь» — именно его шахтеры в мае 1986 года выполняли самую опасную работу, пробивая тоннель под разрушенным реактором. Отдельно вспомнили и знаменитого земляка — вице-президента Академии наук СССР Валерия Легасова, разработавшего методы подавления выбросов и руководившего научной частью ликвидации. Герой России (посмертно) — уроженец Тулы.
Основные мероприятия, включая памятные митинги, пройдут непосредственно 26 апреля. В Петербурге 40-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС будет посвящен выстрел из орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а также в парке имени академика Сахарова пройдет торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику «Жертвам радиационных аварий и катастроф». В честь памятной даты в Петербурге с вечера, 21:20, 26 апреля и до утра, 04:30, 27 апреля в специальном режиме зажгут подсветку Дворцового и Троицкого мостов, а также моста Бетанкура.
В Керчи возложат цветы к памятнику ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, в их числе было свыше 300 человек. В поселке Раздольном в Крыму после возложения цветов к Памятному знаку почтут память ликвидаторов минутой молчания и проведут панихиду по погибшим. В Петрозаводске в полдень 26 апреля общественность соберется у памятника участникам ликвидации Чернобыльской аварии, расположенном в сквере у собора Александра Невского, а акция «Свеча памяти» в Мелитополе Запорожской области пройдет вечером.
В Архангельском городском культурном центре состоится концерт «Эхо Чернобыля»: подвиг героев«. В нем примут участие государственный академический Северный русский народный хор, вокальная группа “Просто парни” и творческие коллективы центра.
Книги памяти и резюме ученых.
В Тамбовской области, где проживает около 900 ликвидаторов, презентовали книгу памяти «Опаленные радиацией. Чернобыль — 40 лет». Это первый в регионе сборник, где собраны имена, фотографии и воспоминания земляков-ликвидаторов из всех муниципальных округов. Над книгой работали ветераны-чернобыльцы при грантовой поддержке правительства области, вступительное слово написал глава региона Евгений Первышов.
В Вологодской области, где проживает 588 ликвидаторов аварии, выпустили второе дополненное издание книги «Память о Чернобыле». Первый сбор материалов позволил издать в 2016 году книгу с 370 очерками, во второе издание вошло 594 биографических очерка — воспоминания, судьбы и личные истории людей, участвовавших в ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы XX века. Работу над изданием вели много лет, ее основой стали спецанкеты, разработанные Госархивом Вологодской области по инициативе общественной организации «Союз — Чернобыль».
Севастополь все 40 лет, минувших после трагедии на Чернобыльской АЭС, связан с событиями через науку: ученые Института биологии южных морей (ИнБЮМ) Российской Академии наук практически сразу после катастрофы начали исследовать, как она сказалась на экосистеме Черного моря. И до сих пор это направление остается важным для отдела радиационной и химической биологии.
К годовщине катастрофы в ИнБЮМ провели семинар «40 лет после аварии на ЧАЭС: современные исследования и прогноз» — ученые из разных научных организаций России обсудили, как она сказалась на экосистеме Черного моря и других районов Мирового океана. В частности, лауреат Нобелевской премии мира из НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Фесенко представил данные сравнительного анализа последствий аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1» для природной среды и сельского хозяйства. Научный сотрудник ИнБЮМ Наталия Терещенко рассказала об альфа-излучающих радиоизотопах плутония в Черном море в постчернобыльский период, а группа ученых этого же института — о современном распределении цезия-137 в Атлантическом океане по результатам экспедиционных исследований.
Выставки как напоминание о хрупкости мира.
К памятной дате в регионах открылись тематические выставки. В Брянском краеведческом музее экспозиция рассказывает не только о трагедии 1986 года, но и о современных героях — например, об экспонатах, посвященных Герою России Андрею Фроленкову, предотвратившему возможную катастрофу уже в наши дни. Орловский Военно-исторический музей представил выставку-реквием «Память Чернобыля», где впервые показывают личные документы участников событий из фондов краеведческого музея. В Воронеже совместный проект музея-диорамы и Нововоронежской АЭС знакомит с коллекцией значков и фотографиями ликвидатора Игоря Шишлова, а в Ивановской области в Госархиве развернута историко-документальная экспозиция.
В Кирове выставка «Чернобыль. Память в истории России» открылась в библиотеке им. А. И. Герцена. На выставке, организованной областным Центральным государственным архивом, представлены свыше 100 переданных ликвидаторами на госхранение документов и фотографий, раскрывающих события аварии и значительный вклад кировчан в преодоление ее последствий. Из Кировской области в зону радиоактивного поражения были командированы 3 985 специалистов, в том числе 2 811 военнослужащих запаса.
В Чувашском государственном художественном музее подготовлена памятная выставка «Чернобыль. Опаленная весна». В экспозицию вошли работы более десяти художников из разных регионов, в том числе ликвидатора аварии Валерия Бобкова, который делал наброски, этюды, стараясь передать особенности зараженной местности. Представлены художественные, графические и скульптурные произведения, а также плакаты со всесоюзной выставки «Волга — боль России», организованной в ЧГХМ в 1990 году Владимиром Игнатьевым и посвященной экологической тематике.
В Самарской области в универсальной научной библиотеке будет доступна для посещения по 31 мая выставка изданий «Чернобыль: события и уроки». «Выставка — не просто собрание книг, документов и фотографий, это напоминание о цене технологического прогресса, о подвиге, который не может быть забыт, и о той хрупкости мира, которую мы обязаны сохранить», — сказали ТАСС в департаменте информационной политики региона.
В Национальном музее Башкирии в Уфе на выставке «Чернобыль и чернобыльцы» представлены личные документы и награды ликвидаторов, средства радиационной и химической защиты тех лет, книга Памяти жертв радиационной катастрофы. В частности, посетители узнают историю комсомольского стройотряда «Башкирия».
«53 студента из шести институтов республики добровольно отправились на Украину 18 июня 1986 года по путевке обкома ВЛКСМ. Все лето они строили жилье для переселенцев — поселок Королевка в 96 км от ЧАЭС. Уникальный экспонат выставки — коллективная фотография, сделанная перед отправкой в актовом зале Башкирского обкома ВЛКСМ. Сегодня в этом здании, историческом для Уфы, как раз и находится Национальный музей республики», — сообщили в пресс-службе музея.
Новые выплаты и льготы.
Про ликвидаторов аварии на ЧАЭС в регионах России помнят не только в памятную дату — для них доступен комплекс мер господдержки.
Так, в Луганской Народной Республике подвергшиеся радиации после аварии на ЧАЭС жители могут получить компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, ежегодную выплату на приобретение твердого топлива в домах без центрального отопления. «Сейчас Министерством труда и социальной политики ЛНР ведется работа по выдаче удостоверений в соответствии с законодательством РФ для более чем 5,5 тыс. граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — уточнили в ведомстве. В Запорожской области гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, предоставляются региональные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В Брянской области, которая отличается по масштабу последствий и числу пострадавших от Чернобыльской аварии в регионах ЦФО, действуют меры поддержки почти для 354 тыс. жителей. 749 населенных пунктов этого региона остаются в границах зон радиоактивного загрязнения, из них четыре отнесены к зоне отчуждения, 26 — к зоне отселения. Ежегодно отделение Социального фонда России по Брянской области направляет на компенсации и льготы более 6,5 млрд рублей. Только пособия на детей до трех лет получают свыше 5,7 тыс. семей, а почти 100 тыс. жителей загрязненных территорий имеют право на досрочную пенсию.
В Липецкой области к территориям с льготным социально-экономическим статусом в связи с чернобыльской аварией относятся 68 населенных пунктов в девяти округах региона, где проживают 39 тыс. человек. Жителями Липецкой области являются 838 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в Тамбовской — около 900, в Белгородской — 1 744, в Костромской — 450.
Ряд регионов установили единовременную выплату к 40-летию катастрофы для отдельных категорий граждан — это одна из новых мер соцподдержки, введенных специально к юбилейной дате. Так, в Крыму участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы стали получателями по 10 тыс. рублей, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий и катастроф — по 5 тыс. рублей. Единовременная денежная выплата назначена в беззаявительном порядке 3 774 гражданам.
А в Волгоградской области единовременные выплаты в преддверии годовщины аварии на ЧАЭС получат порядка 4 тыс. жителей региона. По 10 тыс. рублей — ее ликвидаторы (1986−1990 годы) и инвалиды вследствие катастрофы, граждане с лучевой болезнью, по 5 тыс. рублей — эвакуированные из зон отчуждения, члены семей умерших ликвидаторов. Единовременные выплаты для отдельных категорий граждан в этом году учреждены и в Ивановской области.