Сорок лет подвигу и памяти: в РФ отмечают годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

К годовщине катастрофы в ИнБЮМ провели семинар «40 лет после аварии на ЧАЭС: современные исследования и прогноз» — ученые из разных научных организаций России обсудили, как она сказалась на экосистеме Черного моря и других районов Мирового океана. В частности, лауреат Нобелевской премии мира из НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Фесенко представил данные сравнительного анализа последствий аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1» для природной среды и сельского хозяйства. Научный сотрудник ИнБЮМ Наталия Терещенко рассказала об альфа-излучающих радиоизотопах плутония в Черном море в постчернобыльский период, а группа ученых этого же института — о современном распределении цезия-137 в Атлантическом океане по результатам экспедиционных исследований.