Возвращение Русского танка: Садулаев стал пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он уверенно победил выступающего за Словакию уроженца Северной Осетии Батырбека Цакулова.

Источник: Life.ru

Это пятое золото европейского первенства в карьере Садулаева. Он также двукратный олимпийский чемпион, шестикратный победитель мировых первенств и двукратный чемпион Европейских игр (2015, 2019).

Чемпионат Европы по борьбе в столице Албании завершится 26 апреля. Россияне выступают под флагом Объединённого мира борьбы.

Ранее российский борец Башир Магомедов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Тиране. В финальной схватке весовой категории до 65 кг он разгромил представителя Албании Ислама Дудаева со счётом 10:0.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

