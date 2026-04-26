Лед под лапами Ктулху: как создавался один из главных мифов фантастики ХХ века

Неприятие Лавкрафтом антропоцентризма как краеугольный камень его философии проходит красной нитью через всю книгу и так или иначе высвечивается в рассказе о практически любом из лавкрафтовских сочинений и персонажей, ставших архетипическими для массовой культуры, в том числе самых значимых богов, которые воплощают «не только древние силы, но и фундаментальные принципы космоса, нарушая привычные законы реальности и вызывая у смертных чувство безысходного ужаса»: Великий Ктулху, Ньярлатхотеп, Йог-Сотот, Шуб-Ниггурат и Безумный Азатот. Они абсолютно безразличны к людям, подчеркивает Ширкунов антиантропоцентричную установку Лавкрафта, и «воспринимают человечество лишь как мимолетное явление, неспособное постичь их истинную суть, несмотря на существование многочисленных культов и сект, поклоняющихся им по всему миру». Единственный из древних богов, кто иногда может снизойти до общения с людьми, это трикстер Ньярлатхотеп, который как инструмент высших сил вступает в обманчивые и разрушительные игры с умами и судьбами смертных, передавая им кое-какие знания: «Многие великие умы, по слухам, обретали свои прозрения и вдохновение под воздействием неведомой силы, которую можно связать с Ньярлатхотепом».