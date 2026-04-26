А пули здесь быстрые: снайперский экшен «Отец» готовится к национальному прокату

На Московском международном кинофестивале приз зрительских симпатий достался отечественной военной экшен-мелодраме «Отец». Это дебютный фильм режиссера Павла Иванова. 7 мая картину выпустят в широкий российский прокат. Авторы предприняли попытку соединить в одном полном метре традиции раннего советского военного кино, лирические фильмы 70-х и современные экшены вплоть до культовых видеоигр. Первую проверку зрителем «Отец» прошел на ММКФ, следующая случится в канун Дня Победы. «Известия» рассказывают о фильме и об экспериментах, которые в нем проведены.
Какие фильмы цитирует «Отец».
Первые же кадры «Отца» сразу отсылают к шедевру оттепельного кинематографа «Отец солдата» Резо Чхеидзе. Авторы намеренно подчеркивают параллели: здесь тоже 1942 год, имена героев похожи (у Чхеидзе — Георгий, у Иванова — Гавриил), актеру Илье Шакунову даже сделали усы, почти как у Серго Закариадзе. И тоже, получив тревожное письмо с фронта, протагонист отправляется на поиски сына. У Чхеидзе сын попал в госпиталь, здесь пропал без вести, там была Грузия, здесь — Сибирь, но это не имеет значения. Перед нами новая интерпретация того же сюжета, и мы сразу понимаем, что этот отец тоже пройдет всю войну, надеясь встретиться с сыном.
Оригинальный фильм Чхеидзе интонационно, как и другие оттепельные картины о войне, полемизирует со сталинским кинематографом, он весь в оттенках, характерах, воздухе, герой Закариадзе комичен и мудр, отважен и задумчив, он дает совершенно особую оптику: для него на фронте каждый встречный — это немножко его сын, такой же мальчишка, которого нужно сберечь, которому нужно помочь.
«Отец» здесь идет совсем другим путем. Гавриил — это герой в полном смысле слова. У него даже есть суперспособность: он непревзойденный снайпер с огромным боевым опытом. А еще он не менее опытный лидер и педагог, у него есть ответы на все вопросы. Георгий олицетворяет народ, он фольклорный персонаж. Гавриил же — человек исключительных свойств, он тот старший помощник и спаситель, в котором юный зритель может испытывать потребность.
Эти его свойства лучше всего проявляются в линии, заимствованной из фильма Станислава Ростоцкого по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», где старшина Васков проводил опаснейшую операцию против немецкого десанта, имея в распоряжении всего несколько неопытных зенитчиц. Гавриил же становится главой снайперского отряда, где тоже только неопытная молодежь, причем отряд смешанный, парни живут в одной избе с девушками и постоянно застают тех полуодетыми. Их нужно превратить в суровых бойцов и просто во взрослых людей, чем Гавриил и занимается большую часть фильма. Молодежь постоянно ссорится и влюбляется, ведет пространные диалоги об искусстве, и это уже от «Жени, Женечки и “Катюши” Мотыля: интеллигенция на фронте всегда ведет себя забавно.
В то же время, поскольку жанрово фильм тяготеет к экшену и мелодраме, режиссер эстетически тяготеет не к оттепельному кино. И тем более не к суровым рефлексиям Германа и Климова, не говоря уже о российских лентах о войне. «Отец» по системе персонажей, психологической разработке и общей драматургии скорее напоминает «Молодую гвардию», «Малахов курган» и «Повесть о настоящем человеке», военные фильмы сталинской эпохи. Такие, где на наших глазах закаляется сталь. Такое решение как раз и позволяет работать в поле экшена и мелодрамы, потому что жанр драмы был бы для зрительского кино риском.
Где начинается эксперимент.
Самый интересный ход авторов картины — столкнуть два воюющих мира на уровне киноязыка. Если советские солдаты показаны методами советского же кино, то, когда мы переходим к немцам, эстетика резко меняется. Главный антагонист в фильме — элитный нацистский снайпер и офицер, который на восточный фронт берет в целях воспитания сына. Этот человек в каком-то смысле доппельгангер Гавриила. Он тоже супербоец, стратег и лидер, тоже отец, только к сыну относится иначе.
Эта часть фильма сюжетно напоминает «Врага у ворот», но визуально это ближе всего к серии игр Metal Gear и их гротескному изображению злодеев и боев. Чего стоит только сцена фехтования отца с сыном практически на линии соприкосновения с советскими войсками. Шпаги, металлические маски — всё это отдает абсурдом, особой извращенностью и некоторой степенью безумия, свойственными персонажам Metal Gear.
Конечно, и показывать экшен-сцены с таким противником «дедовскими» методами нельзя, поэтому в моменты боев камера «летит» вместе с пулями, от нескольких выстрелов винтовки взрываются целые военные базы. А Гавриил вдруг превращается в Солида Снейка, который может один провести полноценную военную операцию, вычислив все расчеты противника и перебив всех за несколько секунд, передвигаясь, как рысь, и превращаясь на время в машину убийства.
Именно этот микс компьютерных блокбастеров и советской традиции сразу выделяет фильм «Отец» из ряда остальных военных картин. Это разговор сразу с несколькими поколениями зрителей, чтобы каждое из них могло подключиться на своем уровне. Приз зрительских симпатий от требовательной публики ММКФ показывает, что это получилось. А от Павла Иванова индустрия уже ждет его следующую картину — фэнтези «Волшебная лампа» с Павлом Деревянко и Артемом Ткаченко, премьера намечена на апрель 2027 года.