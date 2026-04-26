Что нельзя делать 28 апреля 2026 года в Пудов день

В этот день православная церковь чтит память трёх святых из числа семидесяти апостолов.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

28 апреля: День памяти святых Аристарха, Пуда и Трофима. В этот день православная церковь чтит память трёх святых из числа семидесяти апостолов. В народной традиции дата получила названия «Пудов день» или «Пуд Ветреник». Что можно и нельзя делать в этот день — в нашем материале.

Кратко о святых.

Эти трое служителей входили в круг учеников, которых Иисус Христос отправил проповедовать Евангелие. После Воскресения Спасителя Аристарх и Трофим присоединились к апостолу Павлу, став его верными помощниками в миссионерских путешествиях.

Аристарх — ближайший соратник Павла, позже возглавивший христианскую общину в Апамее (Сирия). Его имя часто встречается в Новом Завете: в Деяниях апостолов и в посланиях Павла.

Пуд — представитель римской элиты, сенатор, который открыл свой дом для богослужений. Эта домашняя церковь, известная как «Пастырская», стала местом, где, по преданию, служил сам апостол Пётр.

Трофим — уроженец Едессы, также упоминаемый в библейских текстах. Он неизменно сопровождал Павла, деля с ним все трудности апостольского служения.

Все три мученика приняли смерть за веру в Риме во времена правления Нерона, примерно в 67 году н.э., в один период с апостолом Павлом. Их подвиг остаётся образцом духовной стойкости и преданности Христу.

Народные традиции 28 апреля 2026 года.

Верующие в этот день обращаются с молитвами о духовном наставлении, поддержке в испытаниях и исцелении. Святые Аристарх, Пуд и Трофим почитаются как заступники в сложных жизненных обстоятельствах.

Дождь — заморозки до конца весны маловероятны.

Грачи кружат высоко и активно — к ясной погоде.

Утром ясно, а к ночи небо затянуло облаками — жди дождя.

Что нельзя делать 28 апреля 2026 года.

Не советовали выносить из дома мусор или старые вещи, чтобы не «выбросить» вместе с ними удачу и благополучие.

Воздерживались от денежных займов, чтобы не навлечь финансовые проблемы.

Запрещалось ругаться, произносить плохие слова или отказывать в просьбе о помощи — считалось, что это навлечёт беду.

Именинники 28 апреля: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Фёдор и Яков.

Что разрешено делать 28 апреля 2026.

Особенно полезно помолиться о здоровье, тем более если беспокоят хронические болезни.

Хорошо в это время постельное бельё сменить — к добрым изменениям в жизни. Навести лёгкий порядок тоже стоит: это поможет сохранить в доме гармонию и достаток.

Свадьба, сыгранная в этот день, обещает крепкий и счастливый союз.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше