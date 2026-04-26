Что нельзя делать 28 апреля 2026 года в Пудов день

28 апреля: День памяти святых Аристарха, Пуда и Трофима. В этот день православная церковь чтит память трёх святых из числа семидесяти апостолов. В народной традиции дата получила названия «Пудов день» или «Пуд Ветреник». Что можно и нельзя делать в этот день — в нашем материале.
Кратко о святых.
Эти трое служителей входили в круг учеников, которых Иисус Христос отправил проповедовать Евангелие. После Воскресения Спасителя Аристарх и Трофим присоединились к апостолу Павлу, став его верными помощниками в миссионерских путешествиях.
Аристарх — ближайший соратник Павла, позже возглавивший христианскую общину в Апамее (Сирия). Его имя часто встречается в Новом Завете: в Деяниях апостолов и в посланиях Павла.
Пуд — представитель римской элиты, сенатор, который открыл свой дом для богослужений. Эта домашняя церковь, известная как «Пастырская», стала местом, где, по преданию, служил сам апостол Пётр.
Трофим — уроженец Едессы, также упоминаемый в библейских текстах. Он неизменно сопровождал Павла, деля с ним все трудности апостольского служения.
Все три мученика приняли смерть за веру в Риме во времена правления Нерона, примерно в 67 году н.э., в один период с апостолом Павлом. Их подвиг остаётся образцом духовной стойкости и преданности Христу.
Народные традиции 28 апреля 2026 года.
Верующие в этот день обращаются с молитвами о духовном наставлении, поддержке в испытаниях и исцелении. Святые Аристарх, Пуд и Трофим почитаются как заступники в сложных жизненных обстоятельствах.
Дождь — заморозки до конца весны маловероятны.
Грачи кружат высоко и активно — к ясной погоде.
Утром ясно, а к ночи небо затянуло облаками — жди дождя.
Что нельзя делать 28 апреля 2026 года.
Не советовали выносить из дома мусор или старые вещи, чтобы не «выбросить» вместе с ними удачу и благополучие.
Воздерживались от денежных займов, чтобы не навлечь финансовые проблемы.
Запрещалось ругаться, произносить плохие слова или отказывать в просьбе о помощи — считалось, что это навлечёт беду.
Именинники 28 апреля: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Фёдор и Яков.
Что разрешено делать 28 апреля 2026.
Особенно полезно помолиться о здоровье, тем более если беспокоят хронические болезни.
Хорошо в это время постельное бельё сменить — к добрым изменениям в жизни. Навести лёгкий порядок тоже стоит: это поможет сохранить в доме гармонию и достаток.
Свадьба, сыгранная в этот день, обещает крепкий и счастливый союз.