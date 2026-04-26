Россиянам назвали самые опасные маринады для шашлыка

Правильный маринад поможет не только сделать вкусный шашлык, но и защитит мясо от порчи. Какой маринад следует выбрать, а от какого лучше отказаться, сообщила в разговоре с «Абзацем» врач-диетолог Марият Мухина.
— Кефир или йогурт в качестве маринадов создают благоприятную среду для размножения бактерий, что повышает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. Также газированная вода плохо работает с мясом, потому что не обеспечивает дезинфекцию, — сказала доктор.
А вот маринады на основе уксуса, лимонного, клюквенного или гранатового соков, а также вина, напротив, врач рекомендовала к использованию. Эти ингредиенты обладают антисептическими свойствами и помогают предотвратить развитие патогенов, пояснила она.
KP.RU предупредил о вреде пережаренного свиного шашлыка для здоровья. Этот вид шашлыка содержит большое количество тугоплавких жиров, которые повышают уровень холестерина, а также канцерогенов, негативно влияющих на клеточный метаболизм. Кроме того, черные корочки на шашлыке могут ухудшить воспалительные заболевания желудка, например гастрит.