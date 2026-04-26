Народный календарь. Почему нужно заниматься рассадой на Арину, 29 апреля

В эту дату запрещается каким-либо образом вредить растениям. Человека, нарушившего этот запрет, до конца жизни будут преследовать беды. На Арину было принято заниматься рассадой, так как считалось, что после 29 апреля идет несколько солнечных дней, что приведет к быстрому росту. В народе, сажая капусту, приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные присказки существовали для каждого овоща.