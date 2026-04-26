Народный календарь. Почему нужно заниматься рассадой на Арину, 29 апреля

Православные 29 апреля чтут память трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины, которые в 304 году пострадали за христианскую веру при римском императоре Диоклетиане. Агапию и Хионию сожгли на костре, а Ирину было приказано отдать в публичный дом, но там к ней никто не осмелился прикоснуться. После этого ее казнили.
На Руси этот день прозвали Арина — урви берега, что напоминало об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.
В эту дату запрещается каким-либо образом вредить растениям. Человека, нарушившего этот запрет, до конца жизни будут преследовать беды. На Арину было принято заниматься рассадой, так как считалось, что после 29 апреля идет несколько солнечных дней, что приведет к быстрому росту. В народе, сажая капусту, приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные присказки существовали для каждого овоща.
По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку, то он придется на сухие дни.
Приметы погоды:
Гулкий гром — к хорошему урожаю хлеба.
Развелось много хрущей — будет засуха.
День ясный — рассаду капусты можно высаживать на землю.
Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
Именины отмечают: Ника, Василиса, Галина, Павел, Ирина, Леонид, Михаил.