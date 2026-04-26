«Должна родить в конце мая»: Акиньшина тайно вышла замуж за Козловского

Актриса Оксана Акиньшина беременна от коллеги Данилы Козловского. 39-летняя артистка находится на восьмом месяце беременности.
Это стало известно после того, как пара побывала на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera. Акиньшина не стала прятать округлившийся живот. Более того, у нее заметили кольцо на безымянном пальце. Источник подтвердил изданию Super беременность актрисы.
Продюсер, знакомый с ситуацией в семье звездных актеров, сообщил, что Акиньшина находится на восьмом беременности.
— Они счастливы. Оксана должна родить примерно в конце мая. Отношения зарегистрированы, — рассказал он изданию «КП».
У артистки трое детей. Она воспитывает 16-летнего сына Филиппа от первого супруга, генерального директора пиар-компании «Планета Информ» Дмитрия Литвинова. От второго мужа, кинопродюсера Арчила Геловани, Акиньшина родила двоих детей — сейчас сыну Константину 13 лет, дочери Эми — девять лет. В августе 2018 года их родители развелись.
У Козловского есть дочь от актрисы Ольги Зуевой. Шестилетняя Ода Валентина живет с мамой в Соединенных Штатах.
