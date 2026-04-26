Годовую дозу радиации на ЧАЭС можно было получить за раз

— В военном училище нас готовили к таким чрезвычайным ситуациям. Поэтому Чернобыль для меня был как раскрытая книга, — рассказывает Олег Анатольевич. — С собой у нас были только противогазы. Но они защищают от газа, а не от радиоактивной пыли. Гораздо нужнее обычная марлевая повязка и очки. Кто-то и уши затыкал. Естественно, страшно. В Афганистане врага видишь. А здесь — нет. Когда вернулся, заглянул к нашим химикам. Они измерили — на сапогах было 4,5 рентген. Снял все вплоть до белья и выбросил. Во время второй командировки уже наладили ежедневную смену одежды.