До 30 апреля нужно заплатить налог на сдачу квартиры. Когда и как законно снизить выплаты

— Если вы сдаёте квартиру как физическое лицо, то должны будете уплатить налог на доходы физических лиц — 13% ежемесячной арендной платы, указанной в договоре найма. Но это только если общий совокупный доход за год не превышает 2,4 млн рублей. Если, к примеру, по основному месту работы заработная плата составляет 150 тысяч в месяц, а квартира сдаётся за 60 тысяч, то общий совокупный доход гражданина составит 870 тысяч. В этом случае налог на доход от сдачи квартиры составит 13%. Собственник должен самостоятельно задекларировать этот доход, подав декларацию до 30 апреля года, следующего за отчётным. В срок до 15 июля ему нужно уплатить всю сумму НДФЛ единовременно, то есть сразу за весь год, — отметил Кирилл Кулаков.